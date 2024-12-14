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حوادث

إمام عاشور يواجه 3 تهم في محكمة جنح السنبلاوين

امام عاشور، فيتو
امام عاشور، فيتو

 نظرت محكمة جنح السنبلاوين في محافظة الدقهلية برئاسة المستشار محمد صلاح رئيس المحكمة، اليوم، قضية اتهام إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بسب وقذف مواطن.

واستمعت المحكمة إلى طلبات محامي المجني عليه، والذي أكد أنه قدم عدة مستندات تحتوي على فلاشة بها مقاطع فيديو وصور من الحساب الشخصي للاعب، والتي تؤكد صحة الواقعة - على حد قوله - وأن الحساب الشخصي للاعب موثق، مضيفًا أنه تقدم ببلاغ إلى مباحث الإنترنت والمصنفات الفنية.

وواجه إمام عاشور 3 اتهامات في أول جلسة أمام محكمة جنح السنبلاوين في محافظة الدقهلية، في القضية المرفوعة ضد اللاعب، والتى أقامها أحد جيرانه ضده بتهمة التعدى عليه بالسب والشتم من على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك.

إمام عاشور يواجه 3 اتهامات بمحكمة جنح السنبلاوين 

 وجاءت الاتهامات الموجهة لإمام عاشور كالتالي:" إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والسب والقذف، والإزعاج" فيما تغيبت أسرة اللاعب عن حضور الجلسة. 

جنح السنبلاوين تنظر قضية اتهام إمام عاشور بالسب والقذف  

 وبدأت الأحداث أثناء الاحتفال بفوز الزمالك، وذكر المجني عليه، اسم إمام عاشور في أحد مواقع التواصل وسخر منه لعدم نزوله المباراة.

وقام إمام بالرد عليه قائلا “الظروف دي……" وتوجه بالسب له، من حسابه الشخصي  فقام المجني عليه بتحرير محضر بالواقعة، بعد التقاط “صورة شاشة” لتعليق إمام عاشور، وتم تحديد جلسة اليوم  بمحكمة جنح السنبلاوين.

ورفعت الجلسة بعد سماع أقوال المحامين في الدعوى أمام محكمة جنح السنبلاوين بمحافظة الدقهلية . 

جنح السنبلاوين تنظر قضية اتهام إمام عاشور بسب مواطن

أخبار الحوادث اليوم: اتهام إمام عاشور في قضية جديدة.. مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة .. والسجن عامين مع الشغل للمخرج عمر زهران

يذكر ان إمام عاشور من أبناء مدينة السنبلاوين وله شعبية كبيرة بين أبناء مركز السنبلاوين.

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