الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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حوادث

مجلس الدولة: عدم إحالة الدعاوى المقضي بها بعدم الاختصاص أو المفوضين أو الخبراء إلا بعد انتهاء مواعيد الطعن

مجلس الدولة، فيتو
مجلس الدولة، فيتو

أصدر رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد عبود، قرارًا بعدم إحالة الدعاوى القضائية المقضي بها بعدم الاختصاص، وإحالتها إلى دائرة أخرى إلا بعد انتهاء مواعيد الطعن المقررة بالقانون بـ٦٠يومًا، وكذلك عدم إحالة الدعاوى المحالة إلي هيئة المفوضين إلا بعد انتهاء مواعيد الطعن، وذلك في الدعاوى المقضي فيها بصورة مستعجلة.

إحالة الدعاوى المقرر إحالتها الى الخبراء إلا بعد سداد الرسم

وتضمن القرار عدم إحالة الدعاوى المقرر إحالتها الى الخبراء إلا بعد سداد الرسم وتسليم صورة رسمية منه وإلحاقها بملف الدعوى.

 

وشدد القرار على أنه في حالة مخالفة الموظف المختص للقرارات يعاقب تأديبيًّا.

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