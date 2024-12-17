الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الحماية المدنية تنجح في إخماد حريق بمستشفى الصدر بقنا

الحماية المدنية
الحماية المدنية

تمكنت  قوات الحماية المدنية بمديرية أمن قنا ، من إخماد حريق نشب داخل إحدى العنابر بالدور الثانى بمستشفى الصدر بمدينة قنا.


وتلقت  مديرية أمن قنا إشارة من مرفق الإسعاف بقنا برئاسة الدكتور محمد فؤاد مدير المرفق بنشوب حريق بمستشفى الصدر بقنا.

مصرع 13 شخصا وإصابة 2 آخرين في حادث مروع بأسيوط (صور)

بالأسماء، إصابة 15 عاملا في حادث انقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع  الحريق.

 

 وتبين  بالفحص نشوب حريق بأحد العنابر بمستشفى الصدر بقنا بالدور الثانى ونتج عنه انتشار الأدخنة وإخلاء المرضى من العنبر.

 

وتم نقل نحو 12 مصابا باختناقات لمستشفى قنا العام لتلقى العلاج فيما تواصل قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق وانتقلت القيادات الأمنية لمكان الواقعة.

ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات حول ملابسات وظروف الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قوات الحماية المدنية مستشفي الصدر بقنا مرفق الاسعاف بقنا مدير أمن قنا نشوب حريق

مواد متعلقة

السجن 10 سنوات على متهم بهتك عرض نجله بالمعصرة

تحرير 1112 مخالفة تحدث في الهاتف أثناء القيادة خلال 24 ساعة

إحالة 3 أشقاء للمفتي بتهمة قتل عامل في سوهاج

مصرع 13 شخصا وإصابة 2 آخرين في حادث مروع بأسيوط (صور)

بالأسماء، إصابة 15 عاملا في حادث انقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد

ضبط كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالدقى

ضبط 6 أطنان دقيق مهرب في حملات تموينية خلال 24 ساعة

ضبط 7 ملايين جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

قائد الجيش الأوغندي يهدد بشن حرب على السودان واحتلال الخرطوم

وزير التموين يكشف شرطا أساسيا قبل التحول إلى الدعم النقدي

نتنياهو يوجه رسالة مستفزة من قمة جبل الشيخ السوري (صور)

روسيا تعلن حالة الطوارئ في هذه المدينة

الخارجية الروسية تكشف الجهة المتورطة فى نشر خبر اغتيال بشار الأسد

إصابة 12 شخصا بالاختناق في اندلاع حريق داخل مستشفى الصدر بقنا

خريطة سقوط الأمطار الغزيرة الأيام المقبلة

لمن صوت محمد صلاح وحسام حسن للاعب الأفضل في العالم؟

منوعات

المزيد

الاتحاد الأوروبي يعلن إطلاق مئات الأقمار لتزويد الأرض بالإنترنت

السعودية تطور خرسانة صديقة للبيئة من نوى التمر وقشور القهوة

روسيا تعلن حالة الطوارئ في هذه المدينة

على طريقة "البحث عن فضيحة"، خطف مدرس وإجباره على الزواج تحت تهديد السلاح (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

خطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين من معاش تكافل وكرامة لعام 2025

1624 جنيهًا لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 17-12-2024

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

فينيسيوس يعانق الذهب، جوائز الأفضل 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي شروط التوبة؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير حلم الأرض الخضراء في المنام وعلاقته بالسعادة والاستقرار العاطفي

عالم أزهري يوضح فوائد الرقية الشرعية، ومتى تكون سببًا في علاج الأمراض؟

المزيد
الجريدة الرسمية