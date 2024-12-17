الحماية المدنية تنجح في إخماد حريق بمستشفى الصدر بقنا

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن قنا ، من إخماد حريق نشب داخل إحدى العنابر بالدور الثانى بمستشفى الصدر بمدينة قنا.



وتلقت مديرية أمن قنا إشارة من مرفق الإسعاف بقنا برئاسة الدكتور محمد فؤاد مدير المرفق بنشوب حريق بمستشفى الصدر بقنا.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحريق.

وتبين بالفحص نشوب حريق بأحد العنابر بمستشفى الصدر بقنا بالدور الثانى ونتج عنه انتشار الأدخنة وإخلاء المرضى من العنبر.

وتم نقل نحو 12 مصابا باختناقات لمستشفى قنا العام لتلقى العلاج فيما تواصل قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق وانتقلت القيادات الأمنية لمكان الواقعة.

ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات حول ملابسات وظروف الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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