أخبار الحوادث اليوم: انهيار عقار فى مصر القديمة.. تغريم عمرو دياب 200 جنيه في قضية صفع شاب.. والحبس شهرين للتيك توكر كروان مشاكل

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

شهدت منطقة مصر القديمة، انهيار عقار مكون من 3 طوابق، وهرعت قوات الإنقاذ البرى والإسعاف إلى مكان البلاغ.

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط مصنع بدون ترخيص لإعادة تدوير هالك زيوت السيارات وإعادة بيعها باستخدام علامات وهمية بالشرقية.

القت أجهزة الامن بالقاهرة، القبض على 10 أشخاص لارتكاب جرائم سرقات متنوعة بالعاصمة.

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، بتغريم المطرب عمرو دياب 200 جنيه، وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه تعويضًا مدنيًّا مؤقتًّا للشاب سعد أسامة، مع إعلان براءة الأخير، في اتهامه بالتعدي عليه، داخل حفل زفاف بأحد الفنادق بالتجمع.

قضت محكمة جنايات الفيوم، علي عامل خدمات معاونة بمديرية التربية والتعليم، مقيم بقرية منشأة عبدالله التابعة لمركز الفيوم، بإحالة أوراقه إلي فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل ابنته بسبب شكه في سلوكها.

قضت محكمة جنح حدائق القبة بحبس التيك توكر كروان مشاكل شهرين بتهمة نشر أخبار كاذبة عن مياه النيل.

واصلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في الكيلو ١٠ ونصف اليوم، محاكمة المتهمين بقتل نجل سفير سابق، لسرقة سيارته وممتلكات خاصة من داخل فيلته في أحد الكمبوندات بالشيخ زايد.

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، تأجيل جلسة محاكمة الفنان ميدو عادل بتهمة التعدي على الفنانة لقاء سويدان، وتمزيق بانرات أحد المسارح، لجلسة 4 يناير، للاطلاع على مذكرة النيابة.

أطلقت مباحث قسم شرطة الشيخ زايد صباح اليوم، سراح الملاكم المتهم بالتعدي على أفراد أمن في أحد الكمباوندات الشهيرة بالشيخ زايد، بعدما تبين من فحص الكشف الجنائي أنه غير مطلوب في أي قضايا أخرى.

لقى شخصين مصرعهما وأصيب 21 آخرين في حادث تصادم سيارة نقل بأخرى، وانقلابها على طريق 54 الحفير بلقاس في محافظة الدقهلية.

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