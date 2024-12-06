الجمعة 06 ديسمبر 2024
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حوادث

قرارات جديدة من النيابة في واقعة مشاجرة ملاكم شهير مع أفراد أمن كمبوند بـ الشيخ زايد

التحقيق في الواقعة،
التحقيق في الواقعة، فيتو

قررت نيابة الشيخ زايد، حجز ملاكم شهير، 24 ساعة على ذمة التحريات في القضية رقم 4504 لسنة 2024 جنح ثاني الشيخ زايد، فيما أمرت بإخلاء سبيل صديقيه.

تفاصيل تحقيقات مشاجرة ملاكم شهير في الشيخ زايد

كشفت تحقيقات النيابة، أن مشادة كلامية نشبت بين طرفين، انتهت بمشاجرة عنيفة أمام بوابة 6 في كمبوند شهير.

وحرر طرف أول محضرا بتعرضهم للاعتداء من قبل الطرف الثاني، والذي يتضمن الملاكم، بالإضافة إلى شخصين آخرين، وتسببت المشاجرة في إصابات متفاوتة للطرف الأول، تمثلت في جروح قطعية وكدمات وجروح في الوجه والعين وكسر في عظام الوجه.

وتبين من التحقيقات أن الطرف الثاني من المتهمين قد دخل في مشادة مع الطرف الأول خلال فحص تصريح دعوة لدخول الكمبوند، ثم تطورت إلى مشاجرة عنيفة انتهت بتعرضهم للضرب.

وخلال التحقيقات، أقر جميع الأطراف المتورطة في الحادث بأقوالهم أمام النيابة، وأوضحوا أن المشادة بدأت بسبب اعتراضهم على دخول الطرف الثاني إلى الكمبوند، مما أسفر عن حدوث تراشق لفظي تطور إلى مشاجرة عنيفة، أسفرت عن الإصابات التي لحقت بالطرف الأول.

قرارات النيابة العامة في الحادث

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف علي ملابساته، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

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نيابة الشيخ زايد النيابة العامة الشيخ زايد

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