السبت 07 ديسمبر 2024
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حوادث

إصابة 14 مواطنًا في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

مستشفي الفيوم العام،
مستشفي الفيوم العام، فيتو

أصيب 14 شخصًا في حادث أنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

بلاغ لمدير أمن الفيوم بتفاصيل الحادث

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من إدارة تأمين الطرق والمنافذ، يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، في الجزيرة الوسطي بالطريق قبل مدخل دمو، ووجود مصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من إدارة مرور الفيوم،  وسيارات الإسعاف الي مكان البلاغ، وتبين أن السرعة الزائدة أدت الي فقدان السيطرة علي السيارة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما تسبب في انقلابها وإصابة 14 شخصًا، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام.

قرار النيابة المختصة

 وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب خبير فني لإعداد تقرير بأسباب الحادث، وبيان مدى توافر وسائل الأمن والمتانة بالسيارة، وتسليمها الي مالكها بعد استيفاء الإجراءات القانونية من قبل إدارة مرور الفيوم، وتولي التحقيق.

نصائح لقائدي المركبات للحد من حوادث السير

ويقدم خبراء المرور عددًا من النصائح لقائدي المركبات على الطرق والمحاور الرئيسية والطرق الصحراوية للحد من حوادث السير ووقف نزيف الأسفلت: 

1-الصيانة الدورية للمركبات 

2-التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدي إلى عدم وقوع حوادث

3-عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

4- عدم تعاطي المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

5- تجنب تخطي السيارات أثناء السير بالطريق.

6- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

7- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

8- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

9- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع في حالة الدوران.

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10- توقع التغييرات المفاجئة في السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة في التعامل مع أي طارئ.

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