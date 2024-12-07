السبت 07 ديسمبر 2024
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حوادث

تأجيل محاكمة ميدو عادل بتهمة التعدي على لقاء سويدان لـ 4 يناير

تأجيل جلسة محاكمة
تأجيل جلسة محاكمة الفنان ميدو عادل بتهمة التعدي لقاء سويدان

 قررت  محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، تأجيل جلسة محاكمة الفنان ميدو عادل بتهمة التعدي على الفنانة لقاء سويدان، وتمزيق بانرات أحد المسارح، لجلسة 4 يناير، للاطلاع على مذكرة النيابة.

وكانت سويدان، تقدمت بشكوى العام الماضي للشئون القانونية بوزارة الثقافة متهمة ميدو عادل بسبها على خشبة مسرح البالون أثناء مسرحية سيد درويش، وصفعها له على وجهه.

وتعود الأزمة بين لقاء سويدان وميدو عادل عندما نشبت مشاجرة بينهما في سبتمبر من العام الماضي، عقب إسدال الستار على الليلة الأخيرة للعرض المسرحي "سيد درويش" على خشبة مسرح البالون.

 

المشادة نشبت بين بطلي العمل الفنانة لقاء سويدان والفنان ميدو عادل بعد أقل من دقيقة على إسدال الستار، وتصفيق الجمهور، وانتهت بصفعة على وجه الفنان من قبل الفنانة، بعد أن اتهمته بسبها على خشبة المسرح خلال تحية الجمهور.

وهاج ميدو عادل والتف حوله العمال بالمسرحية للفصل بينهما، وسط صراخ بطل العمل، الذي اندفع نحوها وهو يقلل من قيمتها الفنية، ويهاجمها بضراوة، في الوقت التي طلبت فيه لقاء سويدان شرطة النجدة.

وعلقت "لقاء" على أزمتها مع ميدو عادل حينها بمنشور على صفحتها: “أنا مصدومة حقيقي في ميدو بجد، وكنت عارفة أنه بيمر بظروف عصيبة السنتين اللي فاتوا، وأنا كنت عارفة ليه وأصدقائه المقربين عارفين ليه؟، لكن ده مش معناه إن أنا معرفش أسيطر على نفسي ولا على أعصابي وأوصل أني أخسر اللي قدامي”.

وتابعت: "الناس اللي عارفة لقاء سويدان من وقت (هو وهي) مع أحمد زكي وسعاد حسني من وأنا طفلة عارفيني كويس أوي، أما عن السوشيال ميديا والكومنتات المدفوعة دي أنا عارفة مين دافعها ولا تعنيني ولا تفرق معايا ولا تؤثر فيا".

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