السبت 07 ديسمبر 2024
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حوادث

ضبط 10 أشخاص لارتكابهم جرائم سرقات بالقاهرة

سقوط 10 لصوص لارتكاب
سقوط 10 لصوص لارتكاب جرائم سرقات متنوعة بالقاهرة

القت أجهزة الامن بالقاهرة، القبض على 10 أشخاص لارتكاب جرائم سرقات متنوعة بالعاصمة.

سقوط 10 أشخاص لارتكاب جرائم سرقات متنوعة بالقاهرة 

وكان مدير أمن القاهرة تلقى إخطارًا يفيد بتمكن  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من  ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلان – لهما معلومات جنائية) تخصص نشاطهما الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "النشل".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهما "سيىء النية"(عاطل – مقيم بدائرة القسم).

سقوط 10 لصوص لارتكاب جرائم سرقات متنوعة بالقاهرة 

كما تم ضبط (عاطل، زوجته – لهما معلومات جنائية)، لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة (هاتف محمول – جواز سفر – بعض المتعلقات الشخصية – مبلغ مالى "عملات أجنبية") من داخل سيارة إحدى السيدات"تحمل جنسية إحدى الدول" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج"، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها. 

كما ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

وبمواجهته أقر بارتكابه (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأضاف بتصرفه فى الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلان"سيئا النية" (عاطلان"لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الجيزة)، وتم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها.
 كما ضبط (شخصان) بدائرة  قسم شرطة المقطم ، لقيامهما بالدلوف لشقة أحد الأشخاص بدائرة القسم وسرقة خزينة حديدية وبداخلها (مشغولات ذهبية، طبنجة، مبلغ مالى، هاتف محمول).

وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على  النيابة العامة.

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