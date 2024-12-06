الجمعة 06 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

سقوط 8 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بـ11 مليون جنيه

سقوط 8 عناصر إجرامية
سقوط 8 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من المخدرات بأكثر من 11 م

 نجحت  أجهزة وزارة الداخلية ، فى ضبط عناصر إجرامية بعدد من المحافظات بحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة بقيمة مالية تقدر بأكثر من 11 مليون جنيه.

 

تفاصيل ضبط 8 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من المخدرات 

 أكدت معلومات وتحريات  قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية وعدد من مديريات الأمن قيام عناصر إجرامية بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها.
 

ضبط 3 تجار مخدرات بتهمة غسل 50 مليون جنيه في قنا

ضبط عنصرين إجراميين بتهمة غسل 53 مليون جنيه حصيلة تجارة السلاح فى قنا

 فى  الإسكندرية؛ تم ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام).
 

 

وفى الغربية؛ تم ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة طنطا، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام).

 

 وفى دائرة مديرية أمن شمال سيناء؛ تم ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول العريش، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – 1000 قرص مخدر لعقار الترامادول – 2 سلاح أبيض).
 

 وفى دائرة مديرية أمن الدقهلية؛ تم ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"، سيدتين ) بدائرة مركز شرطة المنزلة، وبحوزتهم (22 كيلو جرام  لمخدر الحشيش – 18 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – 2,500 كيلو جرام لمخدر الهيروين – فرد خرطوش – عدد من الطلقات).
 

وفى  الجيزة؛ جرى ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد، وبحوزتهما (22,500 قرص مخدر).
 

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بأكثر من (11 مليون جنيه).

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة وزارة الداخلية الاتجار في المواد المخدرة الاسلحة والذخائر الأقراص المخدرة امن شمال سيناء أمن الإسكندرية قسم شرطة ثان العامريه قطاع مكافحة المخدرات

مواد متعلقة

ضبط 3 تجار مخدرات بتهمة غسل 50 مليون جنيه في قنا

ضبط عنصرين إجراميين بتهمة غسل 53 مليون جنيه حصيلة تجارة السلاح فى قنا

ضبط 9 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبى خلال 24 ساعة

ضبط 16 طن دقيق مهرب في حملات تموينية خلال 24 ساعة

الداخلية: إحباط محاولة جلب 91 ألف طلقة داخل حاوية قطع غيار سيارات

سقوط تشكيل عصابي شديد الخطورة وبحوزته بنادق خرطوش في المنيا

القبض على سائق سيارة نقل دهس عاملا وتسبب في وفاته بالمقطم

الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة كفر الشيخ

الأكثر قراءة

بدء تطبيق الزيادة فى كروت الشحن الفكة، وهذه أسعارها الجديدة

انفصال عجلة قطار VIP أثناء مروره بإحدى القرى في المنيا

سعر السكر اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 في السوق

بيان رسمي من ورثة محمد رحيم حول تقرير الطب الشرعي عن وفاته

زيادة تصل لـ 15 جنيهًا، قفزة في أسعار البيض اليوم الجمعة 6-12-2024

بعد تجاوزها 100 ألف دولار.. أكبر 5 مالكين لعملات البيتكوين في العالم (إنفوجراف)

السيسي: أتطلع أن تسفر زيارة الدنمارك عن تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات

4217 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024

منوعات

المزيد

ابتكار أسفنجة في روسيا لتنظيف القطب الشمالي من النفط

اكتشاف صلبان نادرة تعود للعصر البيزنطي في القرم

السر في يده، الشاب الجزائري المختطف 26 عامًا يكشف أخيرًا سر احتجازه (فيديو)

بالكربون منذ 21 عاما، كيف تنبأ مسلسل "عائلة سيمبسون" بمراسم قرعة كأس العالم للأندية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 في السوق

أسعار النحاس اليوم الجمعة 6-12-2024 في السوق

زيادة تصل لـ 15 جنيهًا، قفزة في أسعار البيض اليوم الجمعة 6-12-2024

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد تجاوزها 100 ألف دولار.. أكبر 5 مالكين لعملات البيتكوين في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم الإمامة والخطابة للجمعة في السفر

أسماء سورة العصر وفضائلها وسبب نزولها والأحاديث الواردة فيها

الإفتاء توضح صيغ دعاء الاستفتاح في الصلاة

المزيد
الجريدة الرسمية