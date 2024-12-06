سقوط 8 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بـ11 مليون جنيه

نجحت أجهزة وزارة الداخلية ، فى ضبط عناصر إجرامية بعدد من المحافظات بحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة بقيمة مالية تقدر بأكثر من 11 مليون جنيه.

تفاصيل ضبط 8 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من المخدرات

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية وعدد من مديريات الأمن قيام عناصر إجرامية بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها.



فى الإسكندرية؛ تم ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام).



وفى الغربية؛ تم ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة طنطا، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام).

وفى دائرة مديرية أمن شمال سيناء؛ تم ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول العريش، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – 1000 قرص مخدر لعقار الترامادول – 2 سلاح أبيض).



وفى دائرة مديرية أمن الدقهلية؛ تم ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"، سيدتين ) بدائرة مركز شرطة المنزلة، وبحوزتهم (22 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 18 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – 2,500 كيلو جرام لمخدر الهيروين – فرد خرطوش – عدد من الطلقات).



وفى الجيزة؛ جرى ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد، وبحوزتهما (22,500 قرص مخدر).



وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بأكثر من (11 مليون جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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