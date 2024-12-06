تفريغ كاميرات المراقبة لكشف حقيقة واقعة تعدي ملاكم على فردي أمن كمبوند بالشيخ زايد

تواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودها في كشف ملابسات واقعة تعدي بطل أفريقيا للملاكمة وصديقيه على فردي أمن كمبوند في الشيخ زايد.

وكلفت فريق بجمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الواقعة التي نشبت فيها مشاجرة علي السلاموني، بطل أفريقيا للملاكمة، مع أفراد أمن كمبوند في الشيخ زايد.

كان المقدم عمرو مصطفى، رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد أول، تلقى بلاغا بنشوب مشاجرة بين طرفين على بوابة أحد الكمباوندات الشهيرة.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين نشوب مشاجرة بين طرف أول كل من ا.ع 40 عاما، وم.ع 40 عاما، مصابين بكدمات وجروح بالوجه، ويعملان أفراد أمن إداري بكمباوند، وطرف ثان كل من علي السلاموني 20 سنة، حاصل على بطولة أفريقيا للملاكمة، وصديقيه “ح. خ”، 21 عاما، طالب، و“ع ع”، 20 عاما.

وتبين أنه أثناء فحص الطرف الأول فرد الأمن دعوة زيارة اللاعب وصديقه لدخول الكمباوند لزيارة صديق لهم، اعترضوا وتعدوا عليهما بالضرب ما تسبب في إصابتهما.

وتحرر محضر بالواقعة وتم إحالته للنيابة العامة التي أمرت المباحث العامة بجمع التحريات والمعلومات حول الواقعة.

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