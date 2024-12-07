السبت 07 ديسمبر 2024
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حوادث

حملة أمنية تضبط 14 متهما بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية في دمياط

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة فى دمياط 

وأسفرت الجهود عن  ضبط 7 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.. ضُبط خلالهم7.5 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 11 كيلو جرام لمخدر البانجو – 15 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين.

كما ضبط 6 فرد محلى وعدد من الطلقات بحوزة (7 متهمين "لهم معلومات جنائية")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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الأسلحة النارية والذخائر الأسلحة النارية الهاربين من تنفيذ الأحكام المحكوم عليهم الهاربين المواد المخدرة النيابة العامة

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