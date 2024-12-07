إصابة 3 اشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بحلوان

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن وقوع مشاجرة بمنطقة حلوان بالقاهرة، وضبط طرفى المشاجرة.

إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالاسلحة النارية بمنطقة حلوان

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعى تضمن وقوع مشاجرة بمنطقة حلوان بالقاهرة بين طرفين وإطلاق أعيرة نارية وحدوث إصابات.

وبالفحص تبين أنه تلقى قسم شرطة حلوان إخطارا من أحد المستشفيات بوصول (صاحب مغسلة سيارات- مقيم بدائرة القسم) مصاب برش خرطوش إثر إدعاء مشاجرة بين كل من طرف أول (3 أشخاص مصابين بطلق خرطوش) وطرف ثان (5 أشخاص) جميعهم مقيمون بدائرة القسم، بسبب خلافات بينهم، وقيام إثنين من الطرف الثانى بإطلاق أعيرة خرطوش أدت إلى إصابة أفراد الطرف الأول.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة.. وبحوزة الطرف الثانى (2 فرد خرطوش "المستخدمين فى الواقعة")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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