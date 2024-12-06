والده وشقيقه الأكبر متهمان بقتله، نيابة الفيوم تصرح بدفن جثة حلاق بسنورس

صرحت نيابة مركز سنورس الجزئية بمحافظة الفيوم، دفن جثة قتيل سنورس، ضحية أسرته، بعد انتهاء الطبيب الشرعي من إجراء الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة وإعداد تقريرا بالآثار الظاهرية على الجثة، ولبيان أسباب وساعة الوفاة، وتم دفن الجثمان بمقابر العائلة بمدينة سنورس.

كما أمر وكيل النيابة، باستمرار حبس المتهمين، "والد القتيل وابنه الأكبر "إسلام"؛ لاتهامهما بقتل المجني عليه، وفصل رأسه عن الجسد، وإلقاء الجثة في بحر الرفيع بمدينة سنورس.

بلاغ لمدير أمن الفيوم بالواقعة

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا، من مأمور مركز سنورس، يفيد بعثور الأهالي علي جثة لشاب في العشرين من عمره مفصولة الرأس، ولا يوجد مع الجثة أي أوراق ثبوتية.

وعلى الفور شكل مدير أمن الفيوم فريق بحث بقيادة العميد هاني تعيلب رئيس فرع بحث شرق الفيوم ويضم المقدم أحمد جنيدي مفتش المباحث والرائد عمر شوقي رئيس مباحث مركز سنورس ومعاونيه، لمعرفة ملابسات الجريمة، وكشفت التحريات عن هوية المجني عليه، وتبين أن اسمه "يوسف عبد التواب السيد علي، ويبلغ من العمر 20 عاما، ويعمل حلاقا بصالون حلاقه بدائرة مركز شرطة سنورس.

تحريات إدارة البحث الجنائي ووحدة مباحث سنورس

وتوصلت التحريات إلى أن الشاب كان مدمنا للمواد المخدرة على حسب ادعاء والده ودائم الخلافات مع اسرته والمحيطين به بسبب سلوكه السيئ، وديونه الكثيرة ومطالبة الديانه لاسرته، ما وسع دائرة الاشتباه حول أسرة المجني عليه.

وتبين أن مرتكب الواقعة هو والد المجني عليه، ويبلغ من العمر 50 عاما، وساعده ابنه الأكبر شقيق المجني عليه، واسمه " إسلام " 24 عاما، وبعد تضييق الخناق عليهما أقر الأب بقتل ابنه بمفرده، بسبب سوء يلازمه من إدمان المواد المخدرة، واعتياد الاعتداء علي أفراد الأسرة بالضرب، وسرقة أموالهم.

وتحرر محضر رقم 4496 إدارى سنورس لسنة 2024، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الواقعة وأصدرت قرارها السابق.

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