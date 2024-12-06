تحرير 236 محضرا في حملة تموينية على أسواق ومخابز الدقهلية

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية استمرار أعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة، وأنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية والتموينية، مشددا على تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري ومراقبة محلات الجزارة وبيع اللحوم والمخابز والتأكيد على الإعلان عن الأسعار في أماكن واضحة.

حملات للتفتيش على منشآت بيع وتداول السلع الغذائية

وأضاف "مرزوق" أن حملات التفتيش على منشآت بيع وتداول السلع الغذائية مستمرة يوميا، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

ضبط طن لحوم ومواد غذائية مخالفة للاشتراطات

وأوضح أنه تم ضبط أكثر من طن لحوم ومواد غذائية وعصائر متنوعة مخالفة للاشتراطات،وكلف بإحالة المخالفات للنيابة العامة لإعمال شئونها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ولردع الجشعين.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه الدكتور علي حسن مدير مديرية تموين الدقهلية، بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها بإشراف ومتابعة محمد زغلول مدير عام إدارة الرقابة التموينية والدكتورة شيماء الهندى مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين.

ضبط منتجات وسلع غذائية فاسدة بالدقهلية

وأوضح مدير مديرية التموين أن الحملة ضبطت 510 منتجات دواجن واسماك،5 طن ملح طعام،20 قرص جبن رومي،750 كيلو فول،1500 قطعة قلب سيليكون، 150 لتر سولار،50 شيكارة زوائد، وتحرير 161 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز، 75 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق بنطاق المحافظة على مدار ثلاثة أيام وإحالتها للنيابة لاتخاذ إجراءاتها.

ضبط مخالفات في مجال الرقابة على المخابز

وشملت المخالفات في مجال الرقابة على المخابز،نقص في وزن الرغيف،تجميع بطاقات ومبيعات وهمية، وتصرف في دقيق، وعدم مطابقة المواصفات، وتوقف عن الإنتاج.

ضبط مخالفات في مجال الرقابة على الأسواق

وفي مجال الرقابة على الأسواق شملت المخالفات، عدم وجود شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار،سلع مجهولة المصدر، وتجميع سلع مدعمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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