جنايات الفيوم تقضي بإحالة أوراق قاتل ابنته لـ المفتي

قضت محكمة جنايات الفيوم، علي عامل خدمات معاونة بمديرية التربية والتعليم، مقيم بقرية منشأة عبدالله التابعة لمركز الفيوم، بإحالة أوراقه إلي فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل ابنته بسبب شكه في سلوكها.

وحددت جلسة الأول من شهر يناير المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج، وعمر محمد سالم، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

تفاصيل حادث القتل

وكان مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بعثور أهالى قرية منشأة عبدالله على جثة لفتاة مقتولة، وملقاة بجوار أحد المنازل بمنطقة الأربعين، فتم تشكيل فريق بحث قاده العقيد معتز اللواج مفتش مباحث مركز الفيوم، والمقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث قسم التحريات بمديرية أمن الفيوم، والرائد أحمد فريتم رئيس مباحث مركز الفيوم، بإشراف اللواء حسام أنور مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية الأمن.

وكشفت التحريات أن صاحبة الجثة ' ن. م "، مطلقة، ومقيمة بقرية منشأة عبد الله، والجاني هو والدها، وترجع دوافع القتل إلي سوء سلوكها، ومعايرة الجيران لأسرتها وعدم قدرتهم على تقويمها، وخلافاتها المستمرة مع أسرتها، وتم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى الفيوم العام.

قرار النيابة بشأن الواقعة

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت نيابة المركز والتي صرحت بدفن الجثة بعد مناظرة الطبيب الشرعى، وإعداد تقرير بأسباب وساعة الوفاة، وطالب وكيل النيابة باستكمال التحريات، وتولى التحقيقات.

وبعد استيفاء أوراق القضية تمت إحالتها الي محكمة جنايات الفيوم، التي أصدرت قرارها السابق في الجلسة الأولي لتداول القضية.

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