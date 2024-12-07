انهيار عقار من 3 طوابق فى مصر القديمة (صور)

شهدت منطقة مصر القديمة، انهيار عقار مكون من 3 طوابق، وهرعت قوات الإنقاذ البرى والإسعاف إلى مكان البلاغ.

انهيارعقار قديم فى مصر القديمة



تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بانهيار عقار بمنطقة مصر القديمة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة المختصة مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وفرضت القوات كردونًا أمنيًا في موقع البلاغ.

وكشف الفحص المبدئى بأن العقار قديم وصادر له قرار إخلاء، ويقوم رجال الإنقاذ البرى بالبحث لبيان وجود مفقودين أسفل الأنقاض.

ويستمع رجال الشرطة لأقوال الشهود لبيان عدد من قاطني العقار، وملابسات الحادث، فيما ترفع فرق الإنقاذ البري الأنقاض، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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