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حوادث

تأييد حبس كروان مشاكل 3 أشهر بتهمة تهديد شخص بالخطف

كروان مشاكل، فيتو
كروان مشاكل، فيتو

قضت محكمة مستأنف حدائق القبة برفض الاستئناف المقدم من التيك توكر  كروان مشاكل على حكم حبسه 3 أشهر بتهمة تهديد أحد الأشخاص بخطفه والتعدي عليه وأيدت الحكم السابق. 

القبض على كروان مشاكل

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على التيك توكر  كروان مشاكل بحدائق القبة، في اتهامه بسب وقذف مذيعة شهيرة، ولتنفيذ أحكام قضائية.

وتلقى قسم شرطة حدائق القبة بلاغًا من مذيعة شهيرة ووجهت اتهام التيك توكر  كروان مشاكل بالسب والقذف.

 

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل إقامة  كروان مشاكل، وتم القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة التحقيق.

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