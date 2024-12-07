رئيس جنايات الجيزة يختبر القوى العقلية للمتهمين بقتل نجل سفير سابق (فيديو)

واصلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في الكيلو ١٠ ونصف اليوم، محاكمة المتهمين بقتل نجل سفير سابق، لسرقة سيارته وممتلكات خاصة من داخل فيلته في أحد الكمبوندات بالشيخ زايد.

وخلال جلسة اليوم وجه رئيس المحكمة سلسلة من الأسئلة للمتهمين، محاولًا الوقوف على تفاصيل حياتهم الشخصية وسلامة قواهم العقلية.

بدأ القاضي بسؤال المتهم الأول: "أنت في سنة كام وساكن فين؟"

رد المتهم الأول: "أنا في سنة أولى، ساكن في الشيخ زايد، وليا أخ واحد خلّص الجامعة، ووالدي بيشتغل في العقارات".

ثم انتقل رئيس المحكمة للمتهم الثاني، يوسف، بسؤاله عن وضعه الدراسي وأسرته، فأجاب: "أنا خريج وبعمل في مدينة الإنتاج الإعلامي، وعندي أخ في الثانوية العامة."

وعلّق القاضي على طريقة حديثهما، مؤكدًا: "يتحدثان بشكل طبيعي".

وكان دفاع المتهم الأول في قضية قتل نجل السفير السابق، طالب خلال جلسة المحاكمة بعرض موكله علي مستشفى الامراض النفسية والعصبية لمدة ٤٥ يومًا، للوقوف على سلامة قواه العقلية.

نص أمر إحالة المتهمين بقتل نجل سفير سابق

وكشفت التحقيقات أن المتهمين هم: «م.م.ن»، و«ي.م.أ»، و«إ.ح.ع» وشهرته «البحراوي»، وجميعهم محبوسون؛ وأن الأول والثاني خلال يومي 4 و5 سبتمبر الماضي، بدائرة قسم أول الشيخ زايد، قتلا المجني عليه "عمرو. ع"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم المٌصمم عليه بالتوجه صوب مسكن المجني عليه والتربص به، وما أن آنس صريعهما فراشه حتى تسللا لمسكنه عن طريق التسور ودلفا لغرفة نومه وعاجلاه بصدمة كهربائية من صاعق وطعنات نافذات بالظهر بسكين أعداه سلفًا، وإمعانًا في التعجيل بإزهاق روحه سددا له طعنة نافذة بالصدر بخنجر استلاه من مسكن المجني عليه قاصدين من ذلك إزهاق روحه فسقط مصروعًا مطروحًا على الأرض، وأيقنا بذلك تحقيق قتله فأحدثا إصاباته التي أودت بحياته على نحو ما أبانه تقرير الصفة التشريحية على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهمين ارتكبا هذه الجناية بقصد تسهيل ارتكاب جنحة أخرى مرتبطة، هي أنهما بذات الزمان والمكان آنفي البيان، سرقا المنقولات (سيارة ماركة مرسيدس الرقيمة ق ج/ 4819، ومفاتيح مسكن المجني عليه والسيارة ماركة تويوتا الرقيمة ع م / 3168، وهاتف محمول، وبطاقات ائتمان، وجهاز لاب توب)، ومبالغ مالية قدرها 530 ريال سعودي، والمبينين وصفًا وقدرًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه، وكان ذلك عقب أن تسللا إلى مسكنه بطريق التسور والدلوف إليه حاملين أسلحة بيضاء (خنجر، وسكين، وصاعق كهربائي، وعصا خشبية) على النحو المبين بالتحقيقات، الأمر المؤثم بالمادة 316 مكرر ثالثًا / ثانيًا وثالثًا من قانون العقوبات.

وذكر أمر الإحالة، أن المتهمين «الأول» و«الثاني» أحرزا بغير ترخيص أسلحة بيضاء (خنجر، وسكين)، وأحرزا أدوات (صاعق كهربائي، وعصا خشبية) دون أن يوجد لإحرازهما أو حملهما مسوغ قانوني مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وأشار أمر إحالة إلى أن المتهم الثالث أخفى الهاتف المحمول المملوك للمجني عليه المتحصل من الجناية والجنحة محل بند الاتهام الأول مع علمه بها.

العثور على جثة بالشيخ زايد

وكانت النيابة تلقت إخطارًا من وزارة الداخلية، بتلقى قسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة موظف بإحدى الشركات بالخارج، وبه إصابات عبارة عن طعنات وجروح متفرقة بالجسم داخل مسكنه بدائرة القسم، وبسؤال والده قرر بأن نجله المتوفى يعمل بالخارج وفى إجازة منذ شهر ويقيم بمفرده.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة بمكان اختبائهما بمحافظة البحيرة وتبين أنهما طالبان مقيمان بذات العنوان، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة نظرًا لمعرفتهما بإقامة المجنى عليه بمفرده اختمر فى ذهنيهما سرقته فقاما بالصعود لسطح العقار محل سكن أحدهما وتمكنا من القفز والدخول لشرفة مسكنه، وتعديا عليه بصاعق كهربائى وبالطعن باستخدام "سكين" كانا بحوزتهما وخنجر ملك المجنى عليه"حتى وفاته.

واعترف المتهمان أنهما قاما بالاستيلاء على بعض المتعلقات وهاتفه المحمول وسيارة ملكه، وقاما بالتخلص من السكينة والخنجر المستخدمتين فى ارتكاب الواقعة، وأقر أحدهما بالتصرف فى الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه لأحد الأشخاص، أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المستولى عليه، كما أرشدا عن السيارة المستولى عليها بموقف انتظار سيارات بأحد المراكز التجارية بدائرة القسم.

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