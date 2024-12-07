بالأسماء، مصرع شخصين وإصابة 21 آخرين في حادث تصادم بالدقهلية

لقى شخصين مصرعهما وأصيب 21 آخرين في حادث تصادم سيارة نقل بأخرى، وانقلابها على طريق 54 الحفير بلقاس في محافظة الدقهلية.

مصرع شخصين وإصابة 21 في حادث تصادم

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية بلاغا يفيد بـ تصادم سيارة ربع نقل ركاب مع ربع نقل وانقلاب الربع نقل.

أسماء المصابين في حادث طريق بلقاس

1- عزة أحمد السيد العرابى 30 سنة من الحفير بلقاس مصاب بكدمة بالصدر

2- هشام ممدوح حسن 37 سنة الحفير بلقاس مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى وجرح بالرأس

3- محمد عوض الشحات علي 35 سنة من الحفير بلقاس مصاب بجرح بالأنف

4 -سالي محمد ممدوح ممدوح 12 سنة من الحفير بلقاس مصاب بكدمة بالرأس

5- هند محمد إبراهيم 39 سنة من الحفير بلقاس مصاب بكدمة بالصدر

6- رضا السيد حسن 35 سنة من الحفير بلقاس مصاب بكدمة بالرأس

7- بهيه عوض إبراهيم 23 سنة من الحفير بلقاس مصاب بكدمة بالرأس

8- محمد هيثم إبراهيم 14 سنة الحفير بلقاس مصاب بجرح بالأنف وكدمة بالرأس

9-صابرين أحمد العرابي 30 سنة الحفير بلقاس مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى

10- عبير محمد طه 22 سنة الحفير بلقاس، مصاب بجرح بالساق اليسرى

11- محمد عبد الله احمد 20 سنة الحفير بلقاس مصاب باشتباه كسر باليد اليسرى

12- ناديه مسعد البدوي 33 سنة الحفير بلقاس مصاب بكدمة بالظهر والساق اليسرى

13- رضا محمد مصطفى 40 سنة بلقاس مصاب بجرح بالرأس وكدمة بالصدر

14- مصطفى حمدي محمد 14 سنة الحفير بلقاس مصاب بجرح بالرأس وكدمة بالصدر

15- محمد ممدوح حمدي السيد 37 سنة الحفير بلقاس مصاب باشتباه كسر بالحوض احمد السيد المغازي 30 سنة الحفير بلقاس

16- أحمد السيد المغازى 30 سنة الحفير بلقاس مصاب بكدمة بالصدر

17- محمد عبد الله عبده 40 سنة الحفير بلقاس مصاب بخدوش وسحجات بالرأس

18- سعاد جاد حسن اسماعيل 34 سنة الحفير بلقاس مصاب بكدمه بالظهر

19- أحمد حسن السيد حامد 18 سنة الحفير بلقاس مصاب بكسر باليد اليسرى

20- رومسياء أشرف 16 سنة الحفير بلقاس مصاب بكدمه بالبطن

21- نادية الغريب محمد 23 سنة الحفير بلقاس مصاب بخلع بالكتف الأيمن

22- محمد جاد حسن إسماعيل 32 سنة الحفير بلقاس متوفى

23- أحمد السيد على السيد 36 سنة الحفير بلقاس، متوفى (غفير نظامى)



تم نقل الضحايا والمصابين لمستشفى بلقاس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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