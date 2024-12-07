إخلاء سبيل الملاكم المتهم بالتعدي على أفراد أمن في الشيخ زايد بكفالة 20 ألف جنيه

أطلقت مباحث قسم شرطة الشيخ زايد صباح اليوم، سراح الملاكم المتهم بالتعدي على أفراد أمن في أحد الكمباوندات الشهيرة بالشيخ زايد، بعدما تبين من فحص الكشف الجنائي أنه غير مطلوب في أي قضايا أخرى.

ويأتي ذلك عقب إصدار النيابة العامة في الجيزة قرار إخلاء سبيل الملاكم ع. س بكفالة 20 ألف جنيه على ذمة القضية المتهم فيها بالتعدي على فردي أمن في كمبوند شهير بمنطقة الشيخ زايد.

وكان المقدم عمرو مصطفى، رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد أول، تلقى بلاغًا بوجود مشاجرة بين طرفين عند بوابة أحد الكمباوندات الشهيرة.

وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، حيث تبين نشوب مشاجرة بين طرفين: الأول يتكون من اثنين من أفراد الأمن الإداري بكمبوند، أ. ع (40 عامًا) وم. ع (40 عامًا)، واللذين تعرضا لإصابات بكدمات وجروح في الوجه. أما الطرف الثاني، فكان يتكون من الملاكم ع. س (20 عامًا)، الحاصل على بطولة أفريقيا في الملاكمة، وصديقيه ح. خ (21 عامًا) طالب، وع. ع (20 عامًا).

وأظهرت التحقيقات أن المشاجرة نشبت بعدما اعترض أفراد الأمن على طلب زيارة قدمه الملاكم وصديقه لدخول الكمبوند لزيارة صديق لهما، ما أدى إلى اعتداء الطرف الثاني على أفراد الأمن بالضرب، مما أسفر عن إصابتهما.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأُحيلت القضية إلى النيابة العامة التي أمرت بتكليف المباحث العامة بجمع التحريات والمعلومات حول الحادث، وأصدرت قرارها بالإفراج عن الملاكم بكفالة.





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