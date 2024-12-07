السبت 07 ديسمبر 2024
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حوادث

ضبط مصنع لإعادة تدوير زيوت السيارات بالشرقية

ضبط مصنع بدون ترخيص
ضبط مصنع بدون ترخيص لإعادة تدوير هالك زيوت السيارات

 تمكن  قطاع الأمن العام، من ضبط مصنع بدون ترخيص لإعادة تدوير هالك زيوت السيارات وإعادة بيعها باستخدام علامات وهمية بالشرقية.
 

 وأكدت معلومات وتحريات  قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام (مالك مصنع بدون تراخيص" له معلومات جنائية" - كائن بدائرة مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية) بتجميع زيوت محركات السيارات المرتجعة "المتهالكة والسابق استخدامها" وإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات بلاستيكية جديدة منسوب إنتاجها لشركات وهمية لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة من الغش والتدليس.
 

 

ضبط مصنع بدون ترخيص لإعادة تدوير هالك زيوت السيارات

 وعقب تقنين  الإجراءات تم استهداف المصنع وضبط (مالك المصنع والمدير المسئول) وعثر بداخل المصنع على (78,5 طن نفايات بترولية خطرة عبارة عن زيوت محركات سيارات مستعملة - 23560 لتر منتج نهائى لزيوت محركات معاد تدويرها معبأة داخل عبوات بلاستيكية جديدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية باستخدام علامات تجارية غير مسجلة - خط إنتاج كامل).

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 وبمواجهتهما اعترفا لارتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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