ضبط مصنع لإعادة تدوير زيوت السيارات بالشرقية

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط مصنع بدون ترخيص لإعادة تدوير هالك زيوت السيارات وإعادة بيعها باستخدام علامات وهمية بالشرقية.



وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام (مالك مصنع بدون تراخيص" له معلومات جنائية" - كائن بدائرة مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية) بتجميع زيوت محركات السيارات المرتجعة "المتهالكة والسابق استخدامها" وإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات بلاستيكية جديدة منسوب إنتاجها لشركات وهمية لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة من الغش والتدليس.



ضبط مصنع بدون ترخيص لإعادة تدوير هالك زيوت السيارات

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع وضبط (مالك المصنع والمدير المسئول) وعثر بداخل المصنع على (78,5 طن نفايات بترولية خطرة عبارة عن زيوت محركات سيارات مستعملة - 23560 لتر منتج نهائى لزيوت محركات معاد تدويرها معبأة داخل عبوات بلاستيكية جديدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية باستخدام علامات تجارية غير مسجلة - خط إنتاج كامل).



وبمواجهتهما اعترفا لارتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.