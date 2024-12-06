أخبار مصر: زيادة أسعار بيبسي بلاستيك وكروت شحن "الفكة"، تحذير دول عربية من زلازل، هل ينقذ رامي مخلوف سوريا بعد ظهوره المفاجئ

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

زيادة جديدة في أسعار بيبسي بلاستيك، وهذه قيمة الزيادة والتطبيق خلال ساعات

قررت شركة بيبسي كولا مصر رفع أسعار عدد من منتجاتها خلال الفترة المقبلة، وتشمل عبوات البلاستيك، وذلك وفقًا لما أعلنه حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك.

إحداهما تستمر حتى الثلاثاء، الأرصاد تحذر من ظاهرتين مقلقتين تضربان مصر

رغم انحسار الأمطار بمعظم محافظات الجمهورية إلا أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت من حالة الطقس اليوم الجمعة 6 - 12 - 2024، مطالبة السائقين بتوخي الحذر على الطرق السريعة.

لافروف يكشف أسماء الدول الداعمة للجماعات المسلحة في سوريا ويوجه رسالة إلى تركيا

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن صيغة أستانا هي اجتماع مفيد للمشاركين، مشيرًا إلى القلق البالغ بعد كل ما حدث في حلب وما حولها.

خبير جيولوجيا يوجه تحذيرا شديدا للدول العربية بعد وقوع مجموعة زلازل بإيران

زلزال إيران، وجه الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، تحذيرًا للدول العربية بعد وقوع مجموعة زلازل متوسطة غربي إيران وبالقرب من دول الخليج.

أسعار كروت شحن "الفكة" بعد تعديل فئاتها وموعد التطبيق

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت في مصر عن زيادة أسعار كروت الفكة وموعد تطبيقها.

الجامعة العربية تعلن تأجيل عقد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية حول سوريا لموعد لاحق

أعلنت جامعة الدول العربية، مساء اليوم، عن تأجيل الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب حول سوريا، الذي كان مقررًا الأحد المقبل إلى موعد لاحق.

ضمن خطتها لإعمار بيوت الله، الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 25 مسجدا جديدا

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل- بافتتاح 25 مسجدًا جديدًا اليوم الجمعة، 6 من جمادى الآخرة ١٤٤٦ هجرية، الموافق 6 من ديسمبر ٢٠٢٤م، في مختلف المحافظات، 22 مسجدًا منها بنظام الإحلال والتجديد، وثلاثة مساجد صيانةً وتطويرًا.

إطلالتها خطفت القلوب، من هي دلتا ليون مقدمة حفل قرعة كأس العالم للأندية؟ (صور)

حظيت دلتا ليون مقدمة حفل قرعة كأس العالم للأندية 2025 باهتمام واسع عالميًّا ومصريًّا، بعد ظهورها بإطلاقة ورشاقة ملفتة للنظر.

بزيادة تصل لـ 27 جنيهًا، قفزة في أسعار جميع أنواع اللحوم بالأسواق

ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق، سجلت أسعار اللحوم ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق؛ بقيم تتراوح ما بين 1.5 جنيه و27 جنيهًا في الكيلو؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

على طريقة فيلم "الخطايا"، أب يفاجئ نجله بعد 20 سنة بأنه لقيط ومن أطفال الملاجئ والسبب الميراث

على طريقة فيلم الخطايا، فاجأ أب نجله الذي يبلغ من العمر 20 عامًا باعتراف خطير زلزل كيان الشاب، وبنبرة عماد حمدي الحادة في فيلم الخطايا تجاه عبد الحليم حافظ قال الأب لابنه “أنت مش ابني.. أنا ربيتك بعد تبنيك من ملجأ للأيتام”.

وجوده خطر، رئيس الحزب الحاكم بكوريا الجنوبية يدعو لتعليق مهمات رئيس الجمهورية

دعا هان دونج هون رئيس الحزب الحاكم بـكوريا الجنوبية لتعليق مهمات الرئيس محذرًا من «خطر كبير» بحال بقائه.

بعد حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية، هل يحدث هذا الإجراء بالبرلمان المصري، أستاذ قانون يوضح

كشف الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أسباب تقدم رئيس الحكومة الفرنسي باستقالته والسيناريوهات المتوقعة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

بالكربون منذ 21 عاما، كيف تنبأ مسلسل "عائلة سيمبسون" بمراسم قرعة كأس العالم للأندية

قرعة كأس العالم للأندية 2025، عاد مسلسل الرسوم المتحركة الأمريكي الشهير "عائلة سيمبسون" لإثارة الجدل بنبوءة جديدة عبر لقطة قديمة تعود لـ21 عامًا، بشأن حفل سحب قرعة كأس العالم للأندية 2025.

البسلة تبدأ من 25 جنيها والطماطم تعود إلى طبيعتها، أسعار الخضار اليوم الجمعة بسوق العبور

أسعار الخضار اليوم الجمعة في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات تباينًا ملحوظًا وفقًا لأخر تحديث في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2024، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

الجيش السوري يدمر جسر الرستن لمنع تقدم المسلحين من حماة إلى حمص

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، أن الجيش السوري عمد إلى تفجير جسر الرستن بهدف عرقلة تقدم عناصر هيئة تحرير الشام المسلحة، من مدينة حماة إلى حمص.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها ديربي الاتحاد والنصر

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة، عدد من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية والدوري السعودي ودوري أبطال إفريقيا ودوري الكرة النسائية المصري.

ارتدت بالطو وطلبت شراء أدوية، تفاصيل خطف ممرضة مزيفة لرضيع من داخل مستشفى التبين

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سيدة متزوجة عاقر انتحلت صفة ممرضة وخطفت رضيعًا من والدته بأحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة التبين، في مكان سكنها بإحدى قرى البدرشين ومعها الرضيع المخطوف.

حريق في كنيس يهودي بمدينة ملبورن الأسترالية (فيديو)

نشب حريق ضخم، فجر اليوم الجمعة، في كنس يهودي بمدينة ملبورن الأسترالية، بحسب "فرانس برس".

خطبة اليوم الجمعة، مساجد مصر تتحدث عن “لغة القرآن والحفاظ على الهوية”

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة ٤ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هــ الموافق ٧ من ديسمبر ٢٠٢٤ م، بعنوان “لُغَةُ القُرْآنِ وَالحِفَاظُ عَلَى الهُوِيَّةِ”.

أصحاب الذوق الرفيع لسه بخير، نفاد تذاكر عرض "كسارة البندق" بدور السينما الروسية

باعت شبكة دور السينما الروسية "كارو" في أسبوع واحد كل تذاكر البث الحي لباليه "كسارة البندق" في مسرح "البولشوي" في موسكو.

بعد غياب سنة، رامي مخلوف يظهر مجددا ويوجه رسالة لأهالي حلب وحماة: سامحونا خذلناكم (فيديو)

أطل رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، للتعليق على الأحداث الأخيرة في الشمال السوري، بعد غياب ما يقارب السنة منذ يناير الماضي.

ميسي وأبو تريكة يتصدران منشور فيفا قبل افتتاح مونديال الأندية 2025

سلط الحساب الرسمي لصفحة الفيفا لبطولة كأس العالم للأندية، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الضوء على مواجهة الافتتاح بين الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي بنشر صورة سابقة لأسطورة الأرجنتين ميسي أمام الأهلي بتواجد محمد أبو تريكة نجم القلعة الحمراء السابق.

السر في يده، الشاب الجزائري المختطف 26 عامًا يكشف أخيرًا سر احتجازه (فيديو)

أطل في فيديو جديد الشاب الجزائري عمر بن عمران الذي خطفه جاره واحتجزه 26 سنة في داخل حظيرة خلف منزله، كاشفًا سر خطفه.

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