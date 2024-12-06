ميسي وأبو تريكة يتصدران منشور فيفا قبل افتتاح مونديال الأندية 2025

سلط الحساب الرسمي لصفحة الفيفا لبطولة كأس العالم للأندية، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الضوء على مواجهة الافتتاح بين الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي بنشر صورة سابقة لأسطورة الأرجنتين ميسي أمام الأهلي بتواجد محمد أبو تريكة نجم القلعة الحمراء السابق.

ونشر حساب كأس العالم للأندية صورة ميسي وأبو تريكة معلقا عليها برموز “القلوب” قبل المواجهة المنتظرة بين الأهلي وإنتر ميامي بافتتاح البطولة.

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية، التي جرت مساء الخميس، عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى، بجانب بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي.

ويلعب الأهلي ضد إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية يوم 15 يونيو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتلمع مواجهة النجم الأسطوري ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي، ضد الأهلي، وهو سيناريو يحدث للمرة الثالثة.



وسبق أن لعب ميسي أمام الأهلي في مباراة ودية باستاد القاهرة عام 2007، حين كان لاعبا مع برشلونة الإسباني، ضمن احتفالات المارد الأحمر بمئويته.

وفاز البلوجرانا وقتها 4-0، سجلها خافيير سافيولا وبويان كركيتش، بجانب ثنائية لصامويل إيتو.

وكان اللقاء الثاني مع برشلونة أيضا في دورة ودية عام 2009 على ملعب ويمبلي بإنجلترا.

وفاز البارسا وقتها بنتيجة 4-1، وسجل هاني العجيزي للأهلي، فيما أحرز للبارسا خوسيه مانويل رويدا "هدفان"، وجيفرين سواريز وبيدرو رودريجيز.

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