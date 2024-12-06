الجمعة 06 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

إطلالتها خطفت القلوب، من هي دلتا ليون مقدمة حفل قرعة كأس العالم للأندية؟ (صور)

دلتا ليون، فيتو
دلتا ليون، فيتو

حظيت دلتا ليون مقدمة حفل قرعة كأس العالم للأندية 2025 باهتمام واسع عالميًّا ومصريًّا، بعد ظهورها بإطلاقة ورشاقة ملفتة للنظر.

ويشهد كأس العالم للأندية 2025 مشاركة 32 فريقًا من نخبة أندية العالم من بينها 5 أندية عربية وهي الهلال السعودي والعين الإماراتي عن قارة آسيا، والأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي عن قارة إفريقيا.

ونالت دلتا ليون مقدمتا حفل القرعة الذي جرت فعالياته في مدينة ميامي الأمريكية، سامنثا جونسون ودلتا ليوتا حظوة كبيرة من الإعجاب والتفاعلات على منصات التواصل بعدما خطفت كلتاهما الأضواء في الحفل المبهر.

وتقدم المذيعة في منصة دازون الإيطالية ديليتا ليوتا، مع كل من سامنثا جونسون صانعة المحتوى الرياضي الشهيرة، وأسطورة كرة القدم الإيطالية أليساندرو ديل بييرو، وفقرات حفل القرعة في الإستوديو الرئيسي للحفل في مدينة ميامي.

وكشفت تقارير قريبة من كواليس حفل القرعة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم اختار ليوتا وجونسون وديل بييرو لضمان أكبر قدر من النجاح والإشعاع والتأثير للحفل الذي شهد حضور عشرات الشخصيات الشهيرة ونجوم كرة القدم، بجانب ممثلي الأندية الـ32 التي ستخوض المنافسات.

 

وتعد دلتا ليوتا، إحدى أشهر المذيعات الرياضيات في الدوري الإيطالي باعتبار أنها تعمل لفائدة منصة دازن، التي ستنقل مجانا كل مباريات البطولة بين 15 يونيو و13 يوليو 2025.

ويعرف أنصار الدوري الإيطالي جيدًا ديليتا ليوتا، فهي شخصية مشهورة في المنصة التي تنقل المنافسات منذ موسم 2018 ـ 2019، كما عملت في شبكة قنوات سكاي سبورتس إيطاليا، خلال بطولة أمم أوروبا 2016 في فرنسا.

وعملت دلتا ليوتا، بالإضافة إلى ذلك في محطة راديو 105 الإيطالية، فضلًا عن تقديم حفل عديد المناسبات والجوائز الرياضية، مثل جوائز غازيتا.

كما عملت دلتا ليوتا عارضة أزياء لسنوات طويلة، كما شاركت في سنوات شبابها، في مسابقات ملكة جمال إيطاليا عندما كانت في عمر 18 عامًا، وبعد ذلك قدمت حفل تتويج ملكة جمال إيطاليا في أكثر من مرة بداية من العام 2019.

وظهرت مقدمة الحفل الإيطالية البالغة من العمر 33 عاما، مع نجم ليفربول السابق وحارس المرمى الألماني لوريس كريوس فيما أشارت بعض المصادر إلى أنهما ارتبطا بعلاقة عاطفية.

ورغم تفرغها التام للصحافة الرياضية وعملها طويلا في تقديم العديد من التظاهرات فضلًا عن العمل الحالي في منصة دازن العالمية للبث الرقمي، إلا أن التكوين العلمي لدلتا ليوتا كان مختلفا عن الرياضة إذ درست في جامعة كاتانيا الإيطالية وتحصلت على شهادة جامعية في الحقوق والمحاماة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دلتا ليون دلتا ليون مقدمة حفل قرعة كأس العالم للأندية 2025 كأس العالم للأندية 2025 حفل القرعة مدينة ميامي الأمريكية سامنثا جونسون دلتا ليوتا منصة دازون الإيطالية سامنثا جونسون صانعة المحتوى الرياضي الدوري الإيطالي حارس المرمى الألماني لوريس كريوس

الأكثر قراءة

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والهوائي الجديدة وموعد التطبيق

ارتفاع أسعار باقات الإنترنت وكروت الشحن، شركات المحمول تحسم الجدل

خبير يكشف أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار بالبنوك، وحقيقة وجود تعويم الفترة المقبلة

إطلالتها خطفت القلوب، من هي دلتا ليون مقدمة حفل قرعة كأس العالم للأندية؟ (صور)

حقيقة انقطاع الطلاب عن الحضور للمدارس بعد انتهاء امتحانات شهر نوفمبر

أسعار كروت شحن "الفكة" بعد تعديل فئاتها وموعد التطبيق

زيادة جديدة في أسعار بيبسي بلاستيك، وهذه قيمة الزيادة والتطبيق خلال ساعات

خبير جيولوجيا يوجه تحذيرا شديدا للدول العربية بعد وقوع مجموعة زلازل بإيران

منوعات

المزيد

حصان السبب، إيقاف فارسة بريطانية لمدة عام (فيديو)

الأمير هاري يعلق ساخرا على شائعات طلاقه من ميجان

طيار يترك مفاجأة رومانسية على جهاز تعقب الرحلات الجوية لحبيبته

ألواح طينية تكشف لغز انهيار أقدم الحكومات المركزية في العراق

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 05- 12- 2024 في الأسواق

سعر النحاس اليوم الخميس 05- 12- 2024 في السوق

سعر السكر في السوق اليوم الخميس

سعر الألومنيوم اليوم الخميس 05- 12- 2024 في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

مواعيد تقييم الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثاني الابتدائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 6 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 6 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 6 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية