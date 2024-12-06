إطلالتها خطفت القلوب، من هي دلتا ليون مقدمة حفل قرعة كأس العالم للأندية؟ (صور)

حظيت دلتا ليون مقدمة حفل قرعة كأس العالم للأندية 2025 باهتمام واسع عالميًّا ومصريًّا، بعد ظهورها بإطلاقة ورشاقة ملفتة للنظر.

ويشهد كأس العالم للأندية 2025 مشاركة 32 فريقًا من نخبة أندية العالم من بينها 5 أندية عربية وهي الهلال السعودي والعين الإماراتي عن قارة آسيا، والأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي عن قارة إفريقيا.

ونالت دلتا ليون مقدمتا حفل القرعة الذي جرت فعالياته في مدينة ميامي الأمريكية، سامنثا جونسون ودلتا ليوتا حظوة كبيرة من الإعجاب والتفاعلات على منصات التواصل بعدما خطفت كلتاهما الأضواء في الحفل المبهر.

وتقدم المذيعة في منصة دازون الإيطالية ديليتا ليوتا، مع كل من سامنثا جونسون صانعة المحتوى الرياضي الشهيرة، وأسطورة كرة القدم الإيطالية أليساندرو ديل بييرو، وفقرات حفل القرعة في الإستوديو الرئيسي للحفل في مدينة ميامي.

وكشفت تقارير قريبة من كواليس حفل القرعة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم اختار ليوتا وجونسون وديل بييرو لضمان أكبر قدر من النجاح والإشعاع والتأثير للحفل الذي شهد حضور عشرات الشخصيات الشهيرة ونجوم كرة القدم، بجانب ممثلي الأندية الـ32 التي ستخوض المنافسات.

وتعد دلتا ليوتا، إحدى أشهر المذيعات الرياضيات في الدوري الإيطالي باعتبار أنها تعمل لفائدة منصة دازن، التي ستنقل مجانا كل مباريات البطولة بين 15 يونيو و13 يوليو 2025.

ويعرف أنصار الدوري الإيطالي جيدًا ديليتا ليوتا، فهي شخصية مشهورة في المنصة التي تنقل المنافسات منذ موسم 2018 ـ 2019، كما عملت في شبكة قنوات سكاي سبورتس إيطاليا، خلال بطولة أمم أوروبا 2016 في فرنسا.

وعملت دلتا ليوتا، بالإضافة إلى ذلك في محطة راديو 105 الإيطالية، فضلًا عن تقديم حفل عديد المناسبات والجوائز الرياضية، مثل جوائز غازيتا.

كما عملت دلتا ليوتا عارضة أزياء لسنوات طويلة، كما شاركت في سنوات شبابها، في مسابقات ملكة جمال إيطاليا عندما كانت في عمر 18 عامًا، وبعد ذلك قدمت حفل تتويج ملكة جمال إيطاليا في أكثر من مرة بداية من العام 2019.

وظهرت مقدمة الحفل الإيطالية البالغة من العمر 33 عاما، مع نجم ليفربول السابق وحارس المرمى الألماني لوريس كريوس فيما أشارت بعض المصادر إلى أنهما ارتبطا بعلاقة عاطفية.

ورغم تفرغها التام للصحافة الرياضية وعملها طويلا في تقديم العديد من التظاهرات فضلًا عن العمل الحالي في منصة دازن العالمية للبث الرقمي، إلا أن التكوين العلمي لدلتا ليوتا كان مختلفا عن الرياضة إذ درست في جامعة كاتانيا الإيطالية وتحصلت على شهادة جامعية في الحقوق والمحاماة.

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