الجمعة 06 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

الجيش السوري يدمر جسر الرستن لمنع تقدم المسلحين من حماة إلى حمص

الرستن، فيتو
الرستن، فيتو

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، أن الجيش السوري عمد إلى تفجير جسر الرستن بهدف عرقلة تقدم عناصر هيئة تحرير الشام المسلحة، من مدينة حماة إلى حمص.

 

الجيش السوري يدمر جسر الرستن فى ريف حمص

وقال المرصد السوري، شن طائرات حربية سورية نحو 10 غارات استهدفت أطراف مدينة الرستن الشمالية في ريف حمص، وقرب الجسر الرئيسي الذي يصل حماة بحمص، بعد دخول مجموعات من المسلحين من الرستن وتلبيسة إلى كتيبة الهندسة الواقعة عند أطراف مدينة الرستن وسحب آليات عسكرية وذخائر.

 

وتابع، انسحبت القوات السورية من كتيبة الهندسة ومقاره في مستشفى الرستن على الأوتوستراد حمص -حماة، إضافة إلى النقاط في مدينة تلبيسة.

 

القوات السورية ترفع سواتر ترابية على أوتوستراد حمص حماة

وأشار إلى أن القوات السورية، رفعت سواتر ترابية على أوتوستراد حمص-حماة المؤدي إلى مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي وعزلت مدينتي الرستن وتلبيسة عن المدينة.

وكانت قد انسحبت قوات النظام من مدينة تلبيسة شمال مدينة حمص على أوتستراد حمص-حماة وأخلت مقراتها.

كما قصفت بعد الانسحاب مباشرة، أحياء مدينة تلبيسة بالمدفعية والصواريخ للمرة الأولى منذ سنوات.

ونقلت قوات النظام أكثر من 200 آلية عسكرية محملة بأسلحة وعتاد إلى مدينة حمص، لتعزيز مواقعها في منطقة الوعر وقرب الكليات العسكرية.

مع اقترابها من حمص، هيئة تحرير الشام توجه رسالة إلى السفارات في دمشق

حمص، البقعة الاستراتيجية وأم المعارك في سوريا

 

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جسر الرستن حمص حماة الجيش السوري ريف حمص هيئة تحرير الشام

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