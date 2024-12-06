خبير جيولوجيا يوجه تحذيرا شديدا للدول العربية بعد وقوع مجموعة زلازل بإيران

زلزال إيران، وجه الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، تحذيرًا للدول العربية بعد وقوع مجموعة زلازل متوسطة غربي إيران وبالقرب من دول الخليج.



وقال “شراقي” على صفحته الشخصية بـ"فيس بوك: "ضربت مجموعة من الزلازل (حوالي خمسة) بقوة 5.6 درجة على عمق 10 كم الساعة 6:02 ص بتوقيت القاهرة غربي إيران وشمال شرق الكويت بحوالي 250 كم، أعقبه بعد ساعة زلزال آخر بقوة 4.9 ثم بعد ساعة أخرى زلزال بقوة 5 درجات، وبعد 9 ساعات من الأول وقع زلزالين في منطقة أخرى على منتصف شرق الخليج العربي بقوة 5، 4.2 درجة".



وأضاف: "تقع هذه الزلازل عند منطقة التقاء الصفيحة العربية التي تشمل السعودية ودول الخليج والصفيحة الأوروآسيوية التي تمتد شمالًا لتشمل تركيا وأوروبا، وتتميز بالنشاط الجيولوجي المتوسط حيث تتحرك الكتلة العربية نحو الشمال بمقدار 2 سم سنويًّا، ويصاحب هذه الحركة نشاظ زلزالي خفيف إلى متوسط يشتد تأثيره في إيران وتركيا".



وأضاف: "يتوقف التأثير التدميري للزلازل بصفة عامة على قوة الزلزال وعمق البؤرة (كلما كان قريبًا من السطح ازداد خطورة)، ومدى استعداد المنطقة للزلازل، وهذا ما يجب أن تهتم به الدول العربية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.