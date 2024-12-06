زيادة جديدة في أسعار بيبسي بلاستيك، وهذه قيمة الزيادة والتطبيق خلال ساعات

قررت شركة بيبسي كولا مصر رفع أسعار عدد من منتجاتها خلال الفترة المقبلة، وتشمل عبوات البلاستيك، وذلك وفقًا لما أعلنه حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك.

وأكد أن شركة بيبسي كولا مصر، قررت تغيير أسعار بعض منتجاتها.

بيبسي كولا تقرر رفع أسعار منتجين من منتجاتها

وأوضح «المنوفي» أن شركة بيبسي كولا مصر أرسلت للتجار والموردين والموزعين قرارًا بشأن تغيير أسعار منتجين من منتجاتها؛ هما عبوة بلاستيك 250 مل و400 مل.

سعر بيبسي كولا بدءًا من ديسمبر الجاري، فيتو

تطبيق الارتفاع في أسعار بيبسي خلال الشهر الجاري

وأشار عضو شعبة المواد الغذائية إلى أن تطبيق قرار رفع أسعار بيبسي كولا مصر بدءًا من يوم السبت 7 ديسمبر الجاري.

رفع سعر بيبسي بلاستيك 250 مل لـ 9.5 جنيه للمستهلك

وعن أسعار بيبسي من العبوات التي شملها القرار؛ قال إن الشركة قررت رفع سعر عبوة بيبسي بلاستيك وزن 250 مل إلى 9.5 جنيه للمستهلك.

تطبيق زيادة جديدة في أسعار بيبسي كولا في الأسواق، فيتو

أسعار بيبسي بلاستيك 250 مل للتجار

وتابع: بحسب القرار فإنه صندوق بيبسي بلاستيك وزن 250 مل الذي يحتوي على 12 عبوة سيكون بسعر 110 جنيهات تسليم السيارة للمحال التجارية، و114 جنيهًا سعر بيع الصندوق للمستهلك.

تطبيق زيادة جديدة في أسعار بيبسي كولا في الأسواق، فيتو

رفع سعر بيبسي بلاستيك 400 مل لـ 11.5 جنيه للمستهلك

وأضاف أن القرار شمل رفع سعر عبوة بيبسي بلاستيك وزن 390 / 400 مل إلى 11.5 جنيه للمستهلك.

أسعار بيبسي بلاستيك 400 مل للتجار

وقال إنه وفقًا للقرارسيباع صندوق بيبسي بلاستيك عبوة وزن 400 مل الذي يحتوي على 12 عبوة بسعر 130 جنيها تسليم السيارة للمحال التجارية، و138 جنيهًا سعر بيع الصندوق للمستهلك.

تطبيق زيادة جديدة في أسعار بيبسي كولا في الأسواق، فيتو

رفع أسعار بيبسي خلال نوفمبر الماضي

وكان حازم المنوفي؛ قد أعلن أن بيبسي كولا مصر أقرت زيادة جديدة في أسعار عدد من منتجاتها خلال شهر نوفمبر 2024.

أسعار كانز بيبسي كولا في نوفمبر الماضي

وكان «المنوفي» أشار في تصريحات سابقة إلى إرسال شركة بيبسي قائمة جديدة تشمل أسعار منتجاتها، وأن تطبيق الزيادات في أسعار كانز بيبسي كولا بدءًا من الجمعة الموافق 1 نوفمبر 2024.

2.75 جنيه زيادة في أسعار بيبسي كولا كانز

وبمقارنة أسعار بيبسي كانز السابقة بالسعر الذي طبق يوم الجمعة 1 نوفمبر، يتضح أن الشركة قررت رفع سعر بيبسي كانز بزيادة تقدر بنحو 2.75 جنيه مقارنة بسعرها السابق.

تطبيق زيادة جديدة في أسعار بيبسي كولا في الأسواق، فيتو

أسعار بيبسي كولا بعد تطبيق الزيادة في نوفمبر الماضي

ونستعرض أسعار بيبسي كولا وفقًا لقائمة الأسعار بعد تطبيق الزيادة بدءًا من الجمعة 1 نوفمبر، التي جاءت كالآتي:

سعر كانز بيبسي كولا 330 مل يرتفع لـ 14.5 جنيه

ارتفعأسعار بيبسي كانز وزن 320/ 330 مل إلى سعر 14.5 جنيه للمستهلك، فيما ارتفع سعر بيع الصندوق الذي يحتوي على 24 عبوة للمستهلك إلى 348 جنيهًا.

سعر كانز بيبسي كولا 250 مل يرتفع لـ 13.5 جنيه

فيما ارتفع أسعار كانز بيبسي وزن 240/ 250 مل إلى 13.5 جنيه للمستهلك، فيما ارتفع سعر بيع الصندوق الذي يحتوي على 24 عبوة للمستهلك إلى 324 جنيهًا.

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