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سياسة

بعد حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية، هل يحدث هذا الإجراء بالبرلمان المصري، أستاذ قانون يوضح

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

كشف الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أسباب تقدم رئيس الحكومة الفرنسي باستقالته والسيناريوهات المتوقعة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

 

رئيس الحكومة الفرنسي 

وقال فوزي في تصريح خاص ل فيتو، أن رئيس الحكومة الفرنسي ميشال بارنييه تقدم باستقالة حكومته للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد موافقة أغلبية البرلمان الفرنسي علي حجب الثقة عن الحكومة.

وأضاف فوزى، أن الدستور الفرنسي يشمل ضمن أدوات الرقابة البرلمانية،  أداة تختلف عن أدوات البرلمان المصري وهى أداة حجب الثقة عن الحكومة، وهى أقوى من آداة الاستجواب المنصوص عليها في الدستور المصري، حيث يترتب عليها أن رئيس الوزراء يذهب لرئيس الجمهورية للتقدم باستقالته، وهو أمر شديد الوقع حيث يؤثر علي الحراك السياسي العام والتناغم المفترض بين الحكومة ورئاسة الجمهورية.

الاستجواب في البرلمان المصري

وأشار إلى أن الاستجواب في البرلمان المصري له عدة إجراءات وله أكثر من نتيجة محتملة، على عكس حجب الثقة عن الحكومة في البرلمان الفرنسي.

وتابع أستاذ القانون الدستورى، أن نظرا لصعوبة أثر استخدام تلك الأداة، لم يتم استخدامها قبل ذلك سوى مرة واحدة في عمر الدستور الفرنسي، وكان ذلك عام ١٩٦٢.

 

وأضاف، ما حدث مؤخرًا أن البرلمان الفرنسي صوت بأكثرية يتزعمها اليمين المتطرف واليسار، بعدد أصوات ٣٣١ صوتًا على حجب الثقة عن الحكومة، وذلك لأسباب تتعلق بقوانين الموازنة التي لم توافق عليها الحكومة.

وتابع، لذلك كان علي رئيس الحكومة،  التقدم باستقالته.

 

السيناريوهات المتوقعة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة 

وحول السيناريوهات المتوقعة، قال فوزى، من الممكن أن يطلب رئيس الجمهورية من رئيس الحكومة الذى تقدم باستقالته، بالاستمرار في منصبه كقائم بتيسير الأعمال، لحين تشكيل حكومة جديدة، أو من الممكن أيضا أن يتم تكليفه مرة أخرى بتشكيل الحكومة الجديدة، لاسيما وأنه لايوجد ما يمنع ذلك.
واضاف، أو من  الممكن الإسراع في اختيار رئيس جديد للحكومة يتولي تشكيلها.


واختتم أستاذ القانون الدستوري، تصريحاته، قائلًا، هناك من ربط بين ما حدث في فرنسا وبين ما حدث من قبل في كوريا الجنوبية، عندما أعلن عن حالة الطوارئ في كوريا الجنوبية والتى بموجبها يجمد عمل البرلمان، مما اضطر النواب  للتصويت ضد قرار الطوارئ، متابعا، بأن الوضع هنا مختلف تماما ولا ينطبق على ما حدث في فرنسا، والذي يعد تطبيق وتفعيل لنص دستوري.

 

انتخابات رئاسية مبكرة

وأضاف، أيضًا دعا البعض  لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، على أثر تلك الواقعة، متابعًا، وأرى أن تلك الدعوة  ليس لها سند من الدستور.

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