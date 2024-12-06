على طريقة فيلم "الخطايا"، أب يفاجئ نجله بعد 20 سنة بأنه لقيط ومن أطفال الملاجئ والسبب الميراث

على طريقة فيلم الخطايا، فاجأ أب نجله الذي يبلغ من العمر 20 عامًا باعتراف خطير زلزل كيان الشاب، وبنبرة عماد حمدي الحادة في فيلم الخطايا تجاه عبد الحليم حافظ قال الأب لابنه “أنت مش ابني.. أنا ربيتك بعد تبنيك من ملجأ للأيتام".

هذه الواقعة المأساوية ليست سردًا من الخيال أو مقطع من فيلم الخطايا لكنها قصة حقيقة شهدت أحداثها إحدى محاكم الأسرة في القاهرة.

والبداية كما تقول أوراق الدعوى التي تقدم بها الأب لمحكمة الأسرة لمنع نجله من الميراث، بحجة أنه ابن مُتبنى منذ ما يقرب من 20 سنة.

حيث قاد جشع الأب وطمعه في ميراث زوجته إلى كشف سر نجله البالغ من العمر ٢٠ سنة لتنقلب حياة هذا الشاب رأسًا على عقب باكتشافه أنه طفل بالتبني لزوجين حُرما من الإنجاب، حيث تفجرت المأساة عقب وفاة الأم تاركة ثروتها وأملاكها لابنها؛ ليظهر جشع وطمع الأب الذي كشف ستره وسره بسبب الميراث.

طمعًا في الميراث أب يكشف سر نجله

وقال الأب في دعواه إنه لم ينجب أطفالًا، وهنا خطط هو وزوجته التي كانت تحلم بالأمومة أن يتبنيا طفلًا من إحدى دور الأيتام.

وأوضح مقيم الدعوى أنه نسب الطفل وكتبه باسمه، وظل الثلاثة يعيشون معًا حتى أصيبت الزوجة بمرض خبيث، فبدأت تكتب بعض أملاكها لنجلها الوحيد، ولم يعترض الأب على ذلك.

وأضاف: "الابن كان يبيع الأرض في حياة والدته للإنفاق على علاجها، وكان يحسن رعايتها، لكن بعد وفاتها، وعقب أن صدر إعلام الوراثة، وجدت نصيبه في الإرث أكبر من نصيبي، فقررت البوح بالسر وأكشف المستخبي أمام الجميع".

و قدم الزوج ورقة بها اسم الطفل الذي تمت كفالته منذ ما يقرب من 20 عامًا من دار الأيتام، وعندما تشكك الابن في أقواله طرده الزوج من المنزل، وأقام ضده دعوى لإبطال حقه في الميراث.

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