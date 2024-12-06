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إحداهما تستمر حتى الثلاثاء، الأرصاد تحذر من ظاهرتين مقلقتين تضربان مصر

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

طقس اليوم، رغم انحسار الأمطار بمعظم محافظات الجمهورية فإن هيئة الأرصاد الجوية حذرت من حالة الطقس اليوم الجمعة 6 - 12 - 2024، مطالبة السائقين بتوخي الحذر على الطرق السريعة.

 

حالة الطقس اليوم 

وقالت هيئة الأرصاد، إن طقس اليوم الجمعة يكون باردًا ليلًا وفي الصباح البارد، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظاهرة الجوية المتوقعة اليوم 

كما حذرت هيئة الأرصاد من شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لمدة 4 ساعات تبدأ من الرابعة صباحًا، بمناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى استمرار الشبورة المائية الصباحية حتى الأحد المقبل 8 ديسمبر 2024.


بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة وارتفاع الموج (0.5: 1.5 متر) والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج (0.5: 1.5 متر) والرياح السطحية شمالية غربية.

ولفتت الأرصاد الجوية إلى عودة نشاط الرياح مجددا يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين على مناطق من جنوب سيناء والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

 

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