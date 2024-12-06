الجمعة 06 ديسمبر 2024
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حوادث

ارتدت بالطو وطلبت شراء أدوية، تفاصيل خطف ممرضة مزيفة لرضيع من داخل مستشفى التبين

ضبط ممرضة مزيفة خطفت
ضبط ممرضة مزيفة خطفت رضيعًا في التبين، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سيدة متزوجة عاقر انتحلت صفة ممرضة وخطفت رضيعًا من والدته بأحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة التبين، في مكان سكنها بإحدى قرى البدرشين ومعها الرضيع المخطوف.

 

تفاصيل الواقعة رصدتها كاميرات المراقبة الموجودة على أبواب المستشفى، وتظهر سيدة حضرت وبرفقتها رضيعها لإجراء عملية جراحية في الفم (لسانه ملتصق بالفم)، وعند إجراء الفحوصات، استقبلتها المتهمة مرتدية “بالطو” أبيض وأوهمتها بأنها ممرضة بالمستشفى، وطلبت منها شراء بعض المستلزمات الطبية واصطحبت الرضيع وهربت خارج المستشفى.


وعندما عادت الأم محملة ببعض المستلزمات والأدوية الطبية التي طلبتها منها المتهمة (الممرضة المزيفة)، وبالبحث عنها لم تجد الممرضة ولا طفلها، وبدأت في الصراخ والعويل، حتى تجمع أفراد المستشفى، وقاموا بالبحث عنها لكن دون جدوى.

أبلغت أفراد المستشفى، قسم شرطة التبين، بالواقعة وتحرر محضر وباشرت النيابة التحقيقات، التي قامت بتفريغ كاميرات المراقبة، وبتتبعها تبين أنها سيدة تقيم بقرية الطرفاية التابعة لدائرة قسم شرطة البدرشين، متزوجة.

جرى ضبط المتهمة والطفل المخطوف، واقتادتهم الأجهزة الأمنية لقسم شرطة التبين، لاستكمال التحقيقات والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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الأجهزة الأمنية عاقر قسم شرطة التبين البدرشين

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