حريق في كنيس يهودي بمدينة ملبورن الأسترالية (فيديو)

نشب حريق ضخم، فجر اليوم الجمعة، في كنس يهودي بمدينة ملبورن الأسترالية، بحسب "فرانس برس".

واندلع الحريق في كنيس "آداس إسرائيل" في ضاحية ريبونليا جنوبي شرق ملبورن قرابة الساعة الرابعة فجرًا وشارك في إخماده 60 إطفائيًا كافحوا النيران حوالى ساعة كاملة من الوقت.

🚨BREAKING: Adass Israel Synagogue in Melbourne, Australia, targeted in an arson attack. Two injuries and significant damage reported. pic.twitter.com/CsHZGVBRdn December 5, 2024

وقال عضو مجلس إدارة الكنيس بنيامين كلاين إن عددًا قليلًا من المصلين كانوا جالسين في الداخل عندما اندلع الحريق.

وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية "سمعوا قرقعة قوية"، مؤكدًا أن مجهولين سكبوا سائلًا سريع الاشتعال داخل المعبد وأضرموا النار فيه.

🚨 Antisemitic Arson Attack in Australia: Reports indicate that the “Adass Israel” synagogue in Melbourne was set on fire early this morning by at least two assailants. Significant damage was caused to one section of the synagogue.



Witnesses reported that two masked individuals… pic.twitter.com/PAhiQPil1j — StandWithUs (@StandWithUs) December 5, 2024

وأبدى كلاين ارتياحه لأن أحدًا لم يصب في الحريق. وقال "لو حدث هذا بعد ساعة، لكان هناك مئات الأشخاص في الداخل".

وأوضح أن المصلين "هربوا من الجزء الخلفي من الكنيس"، مؤكدًا أن أحدهم أصيبت يده بحرق أثناء فراره.

وبحسب كلاين فإن "الحريق كان ضخمًا. لقد دُمّر الداخل بالكامل" بما فيه من كتب وأثاث.

Same sh*t different day alert: #UpgradeAlbo issues the usual “no place in Australia” missive after fire bombing of a synagogue. He uses Chat GPT to write the same mealy mouthed cop out every time. The truth th is there is a place for #JewHate on his watch. pic.twitter.com/TKXK1oJsgR — Black Semi Fascist (@BFacist) December 5, 2024

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة فرق الإطفاء وهي تكافح النيران.

وأعلنت الشرطة الأسترالية أنّها فتحت تحقيقا في الحريق.

وقالت شرطة ولاية فيكتوريا في بيان: "لم يصب أحد بأذى في الحادثة، لكن أضرارا جسيمة لحقت بالكنيس".

وسارع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى التنديد بـ"حريق متعمّد"، مؤكدا أنه يدين الهجوم "بشكل لا لبس فيه".

وأكد ألبانيزي أن معاداة السامية "لا مكان لها إطلاقًا في أستراليا"، مشددًا على أن "هذا العنف والترهيب والتدمير في مكان للعبادة أمر شائن"، وأضاف أن الشرطة الفيدرالية ستساعد شرطة ولاية فيكتوريا في التحقيق.

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