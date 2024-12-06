الجمعة 06 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

حريق في كنيس يهودي بمدينة ملبورن الأسترالية (فيديو)

حريق في كنيس يهودي
حريق في كنيس يهودي بمدينة ملبورن الأسترالية، فيتو

نشب حريق ضخم، فجر اليوم الجمعة، في كنس يهودي بمدينة ملبورن الأسترالية، بحسب "فرانس برس".

واندلع الحريق في كنيس "آداس إسرائيل" في ضاحية ريبونليا جنوبي شرق ملبورن قرابة الساعة الرابعة فجرًا وشارك في إخماده 60 إطفائيًا كافحوا النيران حوالى ساعة كاملة من الوقت.

وقال عضو مجلس إدارة الكنيس بنيامين كلاين إن عددًا قليلًا من المصلين كانوا جالسين في الداخل عندما اندلع الحريق.

وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية "سمعوا قرقعة قوية"، مؤكدًا أن مجهولين سكبوا سائلًا سريع الاشتعال داخل المعبد وأضرموا النار فيه.

وأبدى كلاين ارتياحه لأن أحدًا لم يصب في الحريق. وقال "لو حدث هذا بعد ساعة، لكان هناك مئات الأشخاص في الداخل".

وأوضح أن المصلين "هربوا من الجزء الخلفي من الكنيس"، مؤكدًا أن أحدهم أصيبت يده بحرق أثناء فراره.

وبحسب كلاين فإن "الحريق كان ضخمًا. لقد دُمّر الداخل بالكامل" بما فيه من كتب وأثاث.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة فرق الإطفاء وهي تكافح النيران.

وأعلنت الشرطة الأسترالية أنّها فتحت تحقيقا في الحريق.

وقالت شرطة ولاية فيكتوريا في بيان: "لم يصب أحد بأذى في الحادثة، لكن أضرارا جسيمة لحقت بالكنيس".

وسارع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى التنديد بـ"حريق متعمّد"، مؤكدا أنه يدين الهجوم "بشكل لا لبس فيه".

وأكد ألبانيزي أن معاداة السامية "لا مكان لها إطلاقًا في أستراليا"، مشددًا على أن "هذا العنف والترهيب والتدمير في مكان للعبادة أمر شائن"، وأضاف أن الشرطة الفيدرالية ستساعد شرطة ولاية فيكتوريا في التحقيق.

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