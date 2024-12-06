بالكربون منذ 21 عاما، كيف تنبأ مسلسل "عائلة سيمبسون" بمراسم قرعة كأس العالم للأندية

قرعة كأس العالم للأندية 2025، عاد مسلسل الرسوم المتحركة الأمريكي الشهير "عائلة سيمبسون" لإثارة الجدل بنبوءة جديدة عبر لقطة قديمة تعود لـ21 عامًا، بشأن حفل سحب قرعة كأس العالم للأندية 2025.

مراسم سحب قرعة دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية

وأقيمت أمس الخميس في مدينة ميامي الأمريكية، مراسم سحب قرعة دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام بنظامها الجديد للمرة الأولى في الولايات المتحدة، خلال الفترة بين 15 يونيو و13 يوليو 2025، بمشاركة 32 فريقًا.

تنبؤات مسلسل "عائلة سيمبسون"

واكتسب مسلسل "عائلة سيمبسون" سمعة قوية على مدار تاريخه، بعرضه لقطات وتنبؤات خلال الحلقات القديمة تقاطع مجريات حدثت في الواقع أو سيناريوهات في المستقبل، على الرغم من إذاعتها قبل سنوات من الحدث سواء في عالم السياسة أو الفن.

وقبل بداية مراسم قرعة كأس العالم للأندية، وقف جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى جوار الأسطورة البرازيلية رونالدو نازاريو، نجم ريال مدريد وبرشلونة السابق، ليكشفا الستار عن الكأس الجديدة التي سيحملها بطل مونديال الأندية الفائز بنهائي البطولة في 13 يوليو 2025.

كأسا مطلية بالذهب عيار 24

وبالتعاون مع شركة مجوهرات عالمية، صمم الفيفا كأسا مطلية بالذهب عيار 24 قيراطًا تجمع بين عناصر من تاريخ ومستقبل كرة القدم.

والمثير للدهشة أن هذه الكأس ظهرت نسخة مشابهة لها بالفعل في إحدى الحلقات من مسلسل عائلة سيمبسون، حيث تحمل شخصية هومر بين يديها مجسما ذهبيا (ساعة منبه ذات وظائف متعددة) مشابه جدا في اللون والمظهر والتفاصيل لكأس العالم للأندية.

الساعة التي ظهرت في الموسم الخامس عشر تحديدا بالحلقة 320 التي تم بثها لأول مرة في ديسمبر 2003، كانت عبارة عن مخطط دائري، مع دائرة أخرى في المنتصف وخطوط متقاطعة، ترتكز على قاعدة مستطيلة، حيث اشتراها هومر بدلا من شجرة عيد الميلاد.

مشاركة عربية بكأس العالم للأندية 2025

وتشهد البطولة مشاركة عربية بخمسة فرق هي: الأهلي المصري والترجي الرياضي التونسي والوداد المغربي، والهلال السعودي، والعين الإماراتي.

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