الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أشرف صبحي: العلاقة بين مصر والمغرب سوية لأبعد مدى، وندعم حسام حسن

اشرف صبحي، فيتو
اشرف صبحي، فيتو
18 حجم الخط

اتحاد الكرة، أكد أشرف صبحي وزير الرياضة، أن هناك مشروع كرة قدم مصري يبدأ من الآن ليس لبناء جيل من اللاعبين فقط، بل عن طريق بناء الصالات الرياضية والملاعب وهذا هو هدف الدولة.

وقال وزير الرياضة:"هناك هدف لاتحاد الكرة بجانب الدولة للاستعداد الكامل لكأس العالم 2026، ونسعى إلى الوصول لأبعد مدى في البطولة. 

واضاف:" اتحاد الكرة له الحق في وضع كل أسس التدعيم للمنتخب.. هناك دور قوي للدولة مع النادي الإسماعيلي من خلال التعاقد مع شركات لدعم النادي، وكذلك بناء الصالات في نادي الاتحاد السكندري.

ووجه الشكر للمملكة المغربية على حسن الاستقبال بأمم أفريقيا  وقال:"هناك علاقة سوية لأبعد مدى بين مصر المغرب وبين الشعبين الشقيقين".

ويأتي المؤتمر للحديث عن برنامج استعدادات منتخب مصر لبطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 18 يوليو المقبلين.

وكانت قرعة بطولة كأس العالم 2026 أسفرت عن وقوع منتخب مصر الأول لكرة القدم ضمن منتخبات المجموعة السابعة التي تضم كلًّا من بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وفي سياق آخر كان منتخب مصر قد أنهى مشواره في المركز الرابع عقب الهزيمة أمام نيجيريا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وبدأ منتخب مصر مشواره ببطولة أمم أفريقيا 2025 ضمن منافسات المجموعة الثانية التي ضمت كلًّا من زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا.

وتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل.

وفاز منتخب مصر على زيمبابوي (2-1) وجنوب أفريقيا (1-0)، وتعادل مع أنجولا (0-0).

وفي ثمن النهائي، تجاوز منتخب مصر نظيره بنين بنتيجة 3-1 بعد مباراة امتدت للأشواط الإضافية، قبل أن يحقق فوزًا مثيرًا على كوت ديفوار (3-2) في ربع النهائي.

وفي نصف النهائي، خسر منتخب مصر أمام السنغال بنتيجة (1-0).

وفي مباراة تحديد المركز الثالث، خسر منتخب مصر أمام نيجيريا بركلات الترجيح بنتيجة (4-2) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد الكرة أشرف صبحي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب الدكتور اشرف صبحي بطولة كأس العالم 2026 حسام حسن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر منتخب مصر

مواد متعلقة

بحضور وزير الرياضة، اتحاد الكرة يعقد اليوم مؤتمرا صحفيا لأبو ريدة وحسام حسن

الأهلي يستعد لـ مشواره الأفريقي أمام يانج أفريكانز.. السعة الكاملة ببرج العرب.. الشناوي أم شوبير؟ "توروب" يحسم حارس الفريق الأساسي.. وموقف صفقات الأحمر من اللقاء

بعثة يانج أفريكانز تصل القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا (صور)

تحفظ ييس توروب على صفقة بلعمري وكواليس ورحيل داري

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا

استعدادا للمونديال، مواعيد مباريات منتخب مصر الودية

موعد والتشكيل المتوقع لأهلي جدة أمام الخليج بالدوري السعودي

مستقبل وليد الركراكي مع منتخب المغرب على كف عفريت

ads

الأكثر قراءة

رئيس لجنة التكنوقراط الفلسطينية يعلن فتح معبر رفح الأسبوع المقبل من الجانبين ويشكر السيسي

طلب إحاطة بسبب التعنت في تعيين المدرسين العاملين بالهيئة العامة لتعليم الكبار

إعلان نتائج صفوف النقل 2026 بالجيزة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية (رابط رسمي)

بعد التراجعات الكبيرة، أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 22-1-2026

سعر الريال القطري في البنوك المصرية اليوم الخميس

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2026 في المنيا

شريف فتحي: مصر تتمتع بتنوع كبير في منتجاتها السياحية

محمد عبد الفتاح يكتب عن زمن الإخوان: سيطروا على مفاصل الدولة لترسيخ حكم المرشد.. حاولوا تفكيك المؤسسات الوطنية.. تردي الأوضاع الاقتصادية وخطط التنازل عن سيناء “آخر مسمار في نعش الجماعة”

خدمات

المزيد

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الخميس 22-1-2026

سعر الريال القطري في البنوك المصرية اليوم الخميس

أسعار الخردة في السوق المحلي اليوم الخميس 22-1-2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

البحوث الإسلامية يُطلق قافلة دعوية إلى الواحات البحرية

تعرف على فضل ليلة النصف من شعبان وما يحدث فيها

كيف نخرج فائزين من شهر شعبان، الأوقاف تقدم خطة ذهبية قبل استقبال رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية