أصحاب الذوق الرفيع لسه بخير، نفاد تذاكر عرض "كسارة البندق" بدور السينما الروسية

باعت شبكة دور السينما الروسية "كارو" في أسبوع واحد كل تذاكر البث الحي لباليه "كسارة البندق" في مسرح "البولشوي" في موسكو.



أفادت بذلك رئيسة شبكة "كارو" السينمائية أولجا زينياكوفا.

وقالت إن مبيعات تذاكر البث الحي لـ"كسارة البندق" تتمتع بنجاح غير مسبوق بين دور السينما المشاركة في تلك المبادرة من جهة والمشاهدين من جهة أخرى. وقد حصدت شبكتنا مبلغا يقدر بملايين الروبلات. ولم يبق هناك إلا كمية ضئيلة من التذاكر التي لم يتم شراؤها في دار السينما "أكتوبر" بموسكو".

وأوضحت قائلة إن "الجمهور يريد مشاهدة أهم باليه في الموسم المسرحي، لكن لا تتاح فرصة للجميع لشراء تذكرة الباليه في مسرح "البولشوي".

ويعتبر البث السينمائي الحي خيارا بديلا".

وقالت الخدمة الصحفية لشبكة "كارو" السينمائية إن مبيعات التذاكر انطلقت يوم 28 نوفمبر الماضي. ومنذ ذلك الحين ازدادت المبيعات بمقدار 3 أضعاف.

وأضافت أن باليه "كسارة البندق" من تصميم المخرج المسرحي يوري جريجوروفيتش لا يمكن مشاهدته في مسرح "البولشوي" فحسب بل ومن خلال البث الحي في دور السينما الروسية.

ويجري البث الحي للباليه الساعة 19:00 يوم 30 ديسمبر والساعة 12:00 يوم 31 ديسمبر بتوقيت موسكو. وذلك في دور سينما موسكو وبطرسبورج وغيرهما من المدن الروسية.

ويشمل البث الحي للباليه 15 دار سينما في 70 مدينة روسية.

يذكر أن مسرح "البولشوي" في موسكو يعرض تقليديًّا كل عام قبل يومين من قدوم عيد رأس السنة باليه "كسارة البندق لبيوتر تشايكوفسكي بمشاركة أفضل الراقصين والراقصات في العالم. تعتبر مشاهدة هذا الباليه على خشبة مسرح "البولشوي" تقليدا سنويا بين عشاق الباليه.

ويصل سعر تذكرة واحدة لـ"كسارة بندق" في هذين اليومين في السوق السوداء إلى عشرات آلاف الروبلات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.