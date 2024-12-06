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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها ديربي الاتحاد والنصر

الاتحاد والنصر، فيتو
الاتحاد والنصر، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة، عدد من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية والدوري السعودي ودوري أبطال إفريقيا ودوري الكرة النسائية المصري.

 

دوري أبطال إفريقيا

ساجرادا إسبيرانسا ضد الترجي الرياضي - 6 مساءً - قناة بي إن سبورت 1HD
 

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو ضد مايوركا - 10 مساءً - بي إن سبورت 3 HD

 

الدوري المصري الممتاز - سيدات

المصري ضد الاتحاد السكندري - 2:30 عصرًا
الزمالك ضد اتحاد بسيون  - 2:30 عصرًا
وادي دجلة ضد المعادي واليخت - 2:30 عصرًا
بالم هيلز ضد مسار - 2:30 عصرًا
الطيران ضد البنك الأهلي - 2:30 عصرًا
الأهلي ضد بيراميدز - 2:30 عصرًا
زد  زد ضد انبي - 2:30 عصرًا

الدوري الألماني

شتوتجارت ضد يونيون برلين - 9:30 مساءً  - قناة بي إن سبورت 5 HD
 

الدوري الفرنسي

ليل ضد بريست - 8 مساءً -  قناة بي إن سبورت 4 HD

اوكسير ضد باريس سان جيرمان - 10 مساءً  - قناة بي إن سبورت 1HD

 

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان  ضد بارما - 7:30 مساءً
أتالانتا ضد ميلان - 9:45 مساءً

 

الدوري السعودي

الخلود ضد القادسية - 4:50 مساءً - قناة SSC EXTRA 1

العروبة ضد الرياض - 4:55 مساءً - قناة SSC EXTRA2

الاتحاد ضد النصر - 7 مساءً -  قناة SSC Sports 1

 

الدوري التركي

طرابزون سبور ضد قاسم باشا - 7 مساءً

 

الدوري البرتغالي

سبورتينج براجا ضد إستوريل إستوريل - 10:15 مساءً

 

الدوري المغربي

الفتح الرباطي ضد الدفاع الجديدي - 9 مساءً

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دوري أبطال أفريقيا الدوري الإسباني مواعيد مباريات اليوم الدوري الألماني الدوري الفرنسي الدوري السعودي الاتحاد ضد النصر الدوري التركي الدوري البرتغالي الكرة النسائية

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