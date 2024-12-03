الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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أخبار الحوادث اليوم: نجاة محافظ بورسعيد من الصعق الكهربائي.. كشف قضية غسل أموال بـ60 مليون جنيه.. وإصابة 16 شخصا في انقلاب سيارة بطريق أسيوط الصحراوي الغربي

أخبار الحوادث اليوم
أخبار الحوادث اليوم

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

ضبط شخصين بتهمة غسل 60 مليون جنيه بالإسكندرية حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي


ألقت  مباحث الأموال العامة، القبض على شخصين بالإسكندرية لقيامهما بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

ضبط 18 شركة ومكتبا بدون ترخيص للنصب على راغبي الحج والعمرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 18 شركة ومكتبًا بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم تنظيم برامج سياحية للحج والعمرة؛ خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

إصابة 16 شخصا في انقلاب سيارة بطريق أسيوط الصحراوي الغربي

أصيب 16 شخصا، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أسيوط الصحراوي الغربي.

حفلة تعذيب لص لسرقة كابلات كهربائية.. ضبط 3 خفراء للتعدي على آخر بالقطامية

ألقت  أجهزة الامن بالقاهرة القبض على 3 خفراء لتعديهم بالضرب واستخدام كرباج على لص لسرقة كابلات كهربائية من موقع تابع لشركة بالقطامية.

لعنة الفراعنة، مصرع عامل أثناء التنقيب عن الآثار في الدقهلية

لقى عامل مصرعه أثناء التنقيب عن الآثار في  محافظة الدقهلية .
 

تأجيل محاكمة عمر زهران مع استمرار حبسه واستدعاء شاليمار لجلسة الثلاثاء المقبل

أجلت محكمة الجيزة، اليوم الثلاثاء، محاكمة المخرج عمر زهران بتهمة سرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف، إلى الثلاثاء المقبل، كما أمرت المحكمة باستدعاء المجني عليها شاليمار الشربتلي، واستمرار حبس المتهم.

دفاع عمر زهران يفجر مفاجأة عن رسائل تهديد صوتية من شاليمار الشربتلي لموكله ولـ هالة صدقي

فجر محمد حمودة، محامي الدفاع عن المخرج عمر زهران، مفأجاة خلال جلسة محاكمة المخرج عمر زهران، أن موبيل المتهم يحتوي على تسجيلين صوتيين تهدد فيهما شاليمار الشربتلي المخرج عمر زهران وللفنانة هالة صدقي.

نجاة محافظ بورسعيد من الصعق الكهربائي وإصابة حارسه الشخصي

نجا اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، من حادث صعق كهربائي، خلال تفقده مدرسة بورسعيد الثانوية بنات، عقب الحريق المحدود الذي نشب داخل مخزن بالمدرسة، وذلك للاطمئنان على الطالبات والعاملين بالمدرسة.

9 وسائل لتلقي الشكاوى بمنظومة مكافحة الفساد بالنيابة الإدارية

 

قامت إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار محمد شريف، بتخصيص مقر جديد بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة لتلقي الشكاوى المقدمة من المواطنين بشكل مباشر، وذلك خلال ساعات العمل الرسمية على مدار الفترة من الأحد حتى الأربعاء من كل أسبوع. حيث يأتي هذا المقر الجديد ليشكل إضافة للمقر الرئيسي لمنظومة الشكاوى ومكافحة الفساد برئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر.

المتهم بقتل شريكه في تجارة المخدرات بالتجمع يمثل الجريمة


اصطحب فريق من نيابة القاهرة الجديدة تاجر مخدرات متهم بقتل شريكه في تجارة الحشيش بمنطقة التجمع الأول، إلى مسرح الجريمة لتمثيلها وإجراء المعاينة التصويرية.


 

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اخبار الحوادث اليوم أجهزة وزارة الداخلية اتجار بالنقد الاجنبي أسيوط الصحراوى الإحتيال على المواطنين حادث انقلاب سيارة ربع نقل

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