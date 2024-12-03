الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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حوادث

لعنة الفراعنة، مصرع عامل أثناء التنقيب عن الآثار في الدقهلية

مصرع عامل أثناء التنقيب
مصرع عامل أثناء التنقيب عن الآثار بالدقهلية

لقى عامل مصرعه أثناء التنقيب عن الآثار في  محافظة الدقهلية .
 

مصرع عامل أثناء التنقيب عن الآثار بالدقهلية

 تلقى مركز شرطة الستاموني  بمديرية أمن الدقهلية بلاغا من (عامل - مقيم بدائرة المركز) بتلقيه إتصال هاتفى من جاره  أخبره خلاله بوفاة نجله (عامل - مقيم بدائرة المركز) إثر إنهيار كمية من الرمال عليه أثناء عملهما بقطعة أرض بدائرة قسم جمصة.
 

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وأسفرت تحريات  قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية عن قيام (نجل المُبلغ المتوفى - جار المبلغ المذكور، و3 أشخاص أخرين) بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بقطعة أرض فضاء كائنة بدائرة مركز الستامونى بالدقهلية مملوكة لأحد المتهمين، وأثناء إجراء المتوفى أعمال الحفر انهالت عليه كمية من الرمال بحفرة قطرها متر وعمقها 2,5 متر مما أدى إلى وفاته، فاستخرج باقى المتهمين جثمانه ونقلوه بإستخدام (دراجة نارية ) لمكان العثور عليها بجمصة وأجروا اتصالا بوالد المجنى عليه.

 

و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط (الأدوات المستخدمة فى الحفر - الدراجة النارية "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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