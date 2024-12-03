الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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محافظات

حبشي يتوجه لموقع حريق مدرسة بورسعيد الثانوية بنات (صور )

محافظ بورسعيد يتابع
محافظ بورسعيد يتابع الواقعة، فيتو

تفقد اللواء  محب حبشي محافظ بورسعيد، مدرسة بورسعيد الثانوية بنات، عقب الحريق الذي نشب منذ قليل بجزء من المدرسة، وذلك للاطمئنان على الطالبات والعاملين بالمدرسة وسرعة التعامل مع الحادث دون حدوث أي أضرار، ورافقه الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ووليد الدعدع رئيس حي العرب.

محافظ بورسعيد يتابع واقعة الحريق، فيتو 
محافظ بورسعيد يتابع واقعة الحريق، فيتو 

محافظ بورسعيد يتابع واقعة حريق مدرسة 

وشدد محافظ بورسعيد على اتخاذ  الإجراءات القانونية لسرعة الوقوف على ملابسات الحادث، وأسباب الحريق.

محافظ بورسعيد يتابع واقعة حريق محدود بمدرسة، فيتو 
محافظ بورسعيد يتابع واقعة حريق محدود بمدرسة، فيتو 

الحماية المدنية تسيطر على الحريق 

وكانت قد سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، على حريق محدود اندلع في مدرسة بورسعيد الثانوية بنات،  وتلقت قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد بلاغًا بالحادث، وتم الدفع بفريق بقيادة العميد شريف العربي مدير الإدارة وعدد من الضباط والجنود، وتمكنوا من الوصول لمكان الحريق خلال دقائق من البلاغ.

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