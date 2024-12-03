حبشي يتوجه لموقع حريق مدرسة بورسعيد الثانوية بنات (صور )

تفقد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، مدرسة بورسعيد الثانوية بنات، عقب الحريق الذي نشب منذ قليل بجزء من المدرسة، وذلك للاطمئنان على الطالبات والعاملين بالمدرسة وسرعة التعامل مع الحادث دون حدوث أي أضرار، ورافقه الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ووليد الدعدع رئيس حي العرب.

محافظ بورسعيد يتابع واقعة الحريق، فيتو

محافظ بورسعيد يتابع واقعة حريق مدرسة

وشدد محافظ بورسعيد على اتخاذ الإجراءات القانونية لسرعة الوقوف على ملابسات الحادث، وأسباب الحريق.

محافظ بورسعيد يتابع واقعة حريق محدود بمدرسة، فيتو

الحماية المدنية تسيطر على الحريق

وكانت قد سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، على حريق محدود اندلع في مدرسة بورسعيد الثانوية بنات، وتلقت قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد بلاغًا بالحادث، وتم الدفع بفريق بقيادة العميد شريف العربي مدير الإدارة وعدد من الضباط والجنود، وتمكنوا من الوصول لمكان الحريق خلال دقائق من البلاغ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.