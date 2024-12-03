الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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حوادث

ضبط 14 طن دقيق طن مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

ضبط 14 طن دقيق طن
ضبط 14 طن دقيق طن مهرب خلال حملات تموينية

 واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

ضبط  14 طن دقيق طن مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

 وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال الـ24 ساعة الماضية ضُبط خلالها حوالي 14 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء.

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 يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

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أجهزة وزارة الداخلية ازيد من السعر الإدارة العامة لشرطة التموين الاعلان عن الأسعار البيع بأزيد من السعر المقرر

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