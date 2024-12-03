إصابة 16 شخصا في انقلاب سيارة بطريق أسيوط الصحراوي الغربي

أصيب 16 شخصا، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أسيوط الصحراوي الغربي.

حادث انقلاب سيارة بطريق أسيوط الصحراوي الغربي

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن أسيوط بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل ووجود مصابين عند مدخل قرية دشلوط بمركز ديروط بطريق أسيوط الصحراوي الغربي.

وبالانتقال وسيارات الإسعاف وضباط المباحث إلى مكان الحادث، تبين انقلاب سيارة ربع نقل وتقل عمال مزارع مما أسفر عن إصابة 16 شخصا جراء الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة من يد السائق.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى ديروط المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجرى رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية لطبيعتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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