9 وسائل لتلقي الشكاوى بمنظومة مكافحة الفساد بالنيابة الإدارية

قامت إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار محمد شريف، بتخصيص مقر جديد بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة لتلقي الشكاوى المقدمة من المواطنين بشكل مباشر، وذلك خلال ساعات العمل الرسمية على مدار الفترة من الأحد حتى الأربعاء من كل أسبوع. حيث يأتي هذا المقر الجديد ليشكل إضافة للمقر الرئيسي لمنظومة الشكاوى ومكافحة الفساد برئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر.

عددٍ من الوسائل التقليدية والمستحدثة

كما تتلقى منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، شكاوى المواطنين من خلال عدد من الوسائل التقليدية والمستحدثة والتي تشمل:

وسائل الإتصال:

الخط الساخن: ١٦١١٧ - طوال أيام الأسبوع خلال أوقات العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا.

البريد الإلكتروني: SHAKWA@AP.GOV.EG

WhatsApp: ٠١٠٥٠٦٠١٨٨٨

الرسائل القصيرة: ١٤١١

قناة النيابة الإدارية عبر تطبيق Telegram: ١٤١١

تطبيق منظومة الشكاوى وقياس الأداء المتاح على كافة متاجر أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة

الوسائل التقليدية لتقديم الشكاوى:

البريد العادي.

رقم الفاكس: ٠٢٣٨٢٤٥٢٣١

الحضور الشخصي

العناوين:

مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة: مبنى النيابة الإدارية بشارع الـ ٩٠ الشمالي – التجمع الخامس.

https://maps.app.goo.gl/fqKfM7TS1pseUprg8

رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر: مبنى رئاسة الهيئة – ميدان النجدة – الحي الرابع.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير

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