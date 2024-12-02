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حوادث

طعنات بالصدر والبطن، تفاصيل مناظرة النيابة لجثة قتيل المخدرات بالتجمع

تفاصيل مناظرة النيابة
تفاصيل مناظرة النيابة لجثة قتيل المخدرات بالتجمع

 كشفت مناظرة نيابة القاهرة الجديدة لتاجر مخدرات لقى مقتله على يد شريكه في تجارة الحشيش بمنطقة التجمع الأول، عن تفاصيل الإصابة.

 

تفاصيل مناظرة جثة المجني عليه

 وتبين أن الجثة لذكر في العقد الرابع من العمر يرتدي كامل ملابسه ولقى مقتله نتيجة إصابته بطعنات متفرقة في البطن والصدر.

 

اعترافات المتهم بقتل شريكه في تجارة الحشيش

 وقال المتهم إنه يعمل ديلر يقوم بتوزيع مخدر الحشيش على التجار الصغار في منطقة التجمع.

وأضاف المتهم أن المجني عليه يعمل لديه صبي يأخذ منه الحشيش المخدر ويقوم بتوزيعه علي زبائنه ويوم الواقعة اختلفا على سعر فرش الحشيش.
وأشار المتهم إلى أن المجني عليه كان يريد الحصول على فرش الحشيش بسعر أرخص عن كل مرة فرفض فحاول الأخير أخذ بضاعته الحرام كرهًا عنه فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة.


وأوضح المتهم أنه  طعن المجني عليه بسكين قبل أن يطعنه الأخير قائلًا: " كان هيموتني اتغديت بيه قبل ما يتعشي بيا واللي حصله نصيبه".

 

مشاجرة بين تاجري مخدرات بالتجمع

تلقت أجهزة الأمن بـ مديرية أمن القاهرة إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما قتيلًا بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وعثر على جثة شاب فى العقد الثالث من العمر يرتدي كامل ملابسها.

وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم والمجني عليه بسبب خلافهما حول سعر الحشيش.


وأضافت التحريات أن المتهم والمجني عليه شركاء في تجارة المواد المخدرة ويوم الواقعة طلب المجني عليه من المتهم سعر أعلى في فرش الحشيش إلا أن الأخير رفض ونشبت بينهما مشاجرة تعدى فيها المتهم على المجني عليه وطعنه بسلاح أبيض فأسقطه غارقا في دمائه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتولى رجال المباحث إجراء التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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