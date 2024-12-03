إصابة 4 طلاب فى حادث تصادم سيارتين أمام مدرسة بالقليوبية

أصيب 4 طلاب فى حادث تصادم سيارتين أمام مدرسة فاطمة الزهراء بمدينة شبين القناطر بمحافظةالقليوبية وتم نقل المصابين إلى مستشفى شبين القناطر للعلاج واتخاذ اللازم.

إصابة 4 طلاب في حادث بالقليوبية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من المقدم أمير الكومى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغ من الأهالى بإصابة 4 طلاب بسبب حادث أمام مدرسة فاطمة الزهراء بدائرة المركز

نقل الطلابين المصابين في حادث بالقليوبية الي مستشفى شبين القناطر

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وسيارتين اسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى شبين القناطر لاتخاذ اللازم وتم رفع تلفيات الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين



وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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