سقوط 6 لصوص بينهم ربة منزل لسرقة أموال وسيارة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة،من ضبط (ربة منزل – لها معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الساحل لقيامها بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين بالادعاء بكونها موظفة بإحدى الجهات وقدرتها على تقديم بعض الامتيازات لهم ومغافلتهم وسرقتهم حال ذلك.

سقوط 6 لصوص من بينهم ربة منزل لسرقة أموال وسيارة بالقاهرة

وأقرت بارتكابها 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبحوزتها (مبلغ مالي "من متحصلات نشاطها الإجرامي".





كما تم ضبط سائق بإحدى الشركات بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، لقيامه بسرقة سيارة "ملاكي، مبلغ مالى" خاصين بالشركة محل عمله.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السيارة والمبلغ المالى المستولى عليهما.





وضبط 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة (جهاز لاب توب، حقيبة بداخلها مبلغ مالى) من داخل سيارة أحد المواطنين بدائرة القسم بأسلوب "كسر الزجاج الأمامى"، وبحوزتهم ( السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة - لوحات معدنية مستولى عليها من إحدى السيارات، مبلغ مالى، سلاح أبيض، جهاز لاب توب ).



كما تم ضبط سائق بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لقيامه بسرقة مبلغ مالى عملات "محلية وأجنبية" من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بدائرة القسم "يعمل طرفه"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



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