حفلة تعذيب لص لسرقة كابلات كهربائية.. ضبط 3 خفراء للتعدي على آخر بالقطامية

ألقت أجهزة الامن بالقاهرة القبض على 3 خفراء لتعديهم بالضرب واستخدام كرباج على لص لسرقة كابلات كهربائية من موقع تابع لشركة بالقطامية.

حفلة تعذيب لص لسرقة كابلات كهربائية.. ضبط 3 خفراء لتعديهم على آخر بالقطامية

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة، قيام بعض الأشخاص باحتجاز شخص داخل غرفة خشبية بموقع تحت الإنشاء تابع لشركة إنشاءات بمنطقة جبلية بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط (3 خفراء – مقيمون بمحافظة القاهرة).. وبحوزتهم (2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات- كرباج مصطنع) لقيامهم باحتجاز (خفير آخر- مقيم بمحافظة الجيزة، "مصاب بجروح سطحية وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم") وتكبيله والتعدي عليه بالضرب لقيامه بسرقة كابلات كهربائية من داخل الموقع خفرتهم، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.



وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد الضغط على أهله لدفع قيمة المسروقات، وبمناقشة المجنى عليه اعترف بسرقة بعض الكابلات الكهربائية من الموقع المشار إليه وبيعها لتجار الخردة الجائلين، واتهمهم باحتجازه والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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