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محافظات

نجاة محافظ بورسعيد من الصعق الكهربائي وإصابة حارسه الشخصي

محافظ بورسعيد خلال
محافظ بورسعيد خلال تفقده الواقعة، فيتو

نجا اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، من حادث صعق كهربائي، خلال تفقده مدرسة بورسعيد الثانوية بنات، عقب الحريق المحدود الذي نشب داخل مخزن بالمدرسة، وذلك للاطمئنان على الطالبات والعاملين بالمدرسة.

محافظ بورسعيد خلال تفقده الواقعة، فيتو 
محافظ بورسعيد خلال تفقده الواقعة، فيتو 

إصابة الحارس الشخصي لمحافظ بورسعيد

وأصيب علاء المحمدي، الحارس الشخصي لمحافظ بورسعيد، بصعق كهربائي، بعدما تدخل ونجح في إبعاد المحافظ، ونُقل الحارس إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعاد محافظ بورسعيد إلى مكتبه بديوان عام محافظة بورسعيد بعد الاطمئنان على الطلاب.


وكانت إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق محدود داخل مخزن بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وبرفقتها سيارة إطفاء إلى المدرسة، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات وأسباب الحريق النهائية وحصر التلفيات.

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