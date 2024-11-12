أخبار الفن: نبيلة عبيد تتحدث عن موعد تصوير مسلسلها السعودي، وسارة سلامة تكشف تفاصيل شخصيتها في "نقطة سودة"

شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الهامة من أبرزها حديث الفنانة نبيل عبيد عن مسلسها السعودي “جذوة” وموعد انطلاق تصوير العمل.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

قالت الفنانة نبيلة عبيد: إنها تستعد في الوقت الحالي لمسلسلها السعودي الجديد “جذوة” والذي تعود به للدراما بعد فترة غياب.

تحدثت الفنانة نوال الكويتية، عن أغنيتها الجديدة “وداع أفضل” والتي تطرحها قريبا ضمن ألبومها الجديد “أنا وعزوف".

كشفت الفنانة سارة سلامة، تفاصيل شخصيتها في مسلسل “نقطة سودة” مع ناهد السباعي ونضال الشافعي وأحمد فهمي.

تحدثت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني، عن حب الجمهور لها مع بداياتها الفنية، وبالأخص الشباب، وقصة تلقيها عروضا للزواج في هذه الفترة، حيث اعتبرها البعض وقتها أنها فتاة أحلام الشباب.

حددت نيابة القاهرة الجديدة، جلسة الدور الرابع من شهر نوفمبر الجاري، لنظر أولى جلسات دعوى اتهام المطرب عمرو دياب بصفع شاب في حفل زفاف ابنة أحد المنتجين.

فقد الشاعر الغنائي الشاب مصطفى حدوتة، صاحب أغنية يا قمر لعمرو دياب، ابنته الرضيعة قمر بعد تعرضها لأزمة صحية.

ظهرت الفنانة الراحلة ناهد رشدي في أولى حلقات مسلسل نقطة سودة التي انطلقت مساء أمس على منصة شاهد الرقمية.

يونس شلبى، كوميديان خفيف الظل، موهبة فنية، بسيط وتلقائي، فنان متميز فى الأداء، عرف من خلال أدائه دور منصور المشاغب فى مدرسة المشاغبين وعبارته الشهيرة " إنجليزي ده يا مرسى، وابويا اتحرق، ومن أدواره التي لا يمكن نسيانها: حيرم فى مسلسل عيون، بوجي، الدكاترة في مطلوب عروسة، خاصة دور الأبله فى مدرسة المشاغبين، عرف بصانع البهجة، رحل فى مثل هذا اليوم عام 2007.

حصدت المخرجة الفلسطينية ليلى عباس، جائزة الكسندر الفضية من مهرجان سالونيكي السينمائي باليونان، عن فيلمها “شكرًا لأنك تحلم معنا” كأفضل مخرجة في مسابقة "قابل الجيران +".

تشارك قنوات راديو وتلفزيون العرب ART ضمن الرعاة لـ"ملتقى القاهرة السينمائي" في نسخته العاشرة، والذي يقام في الفترة من ١٧ إلى ٢٠ نوفمبر الجاري ضمن فعاليات النسخة ٤٥ لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي والذي سيتم افتتاحه غدًا.

ينظم مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45 ندوة عن استعادة وحفظ إرث الفنانين، يوم 16 نوفمبر الجاري.

وقع الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بروتوكول تعاون بين الوزارة والهيئة، في المجالات الثقافية والتوعوية، لتأصيل القيم الوطنية المرتبطة بتعزيز ثقافة المشاركة الانتخابية مجتمعيًا.