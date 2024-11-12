أيام السعادة والأحزان في حياة يونس شلبي

يونس شلبى، كوميديان خفيف الظل، موهبة فنية، بسيط وتلقائي، فنان متميز فى الأداء، عرف من خلال أدائه دور منصور المشاغب فى مدرسة المشاغبين وعبارته الشهيرة " إنجليزي ده يا مرسى، وابويا اتحرق، ومن أدواره التي لا يمكن نسيانها: حيرم فى مسلسل عيون، بوجي، الدكاترة في مطلوب عروسة، خاصة دور الأبله فى مدرسة المشاغبين، عرف بصانع البهجة، رحل فى مثل هذا اليوم عام 2007.



ولد الفنان يونس شلبى عام 1941 بمدينة المنصورة، وكان والده تاجرًا كبيرًا فى بورصة القطن مات حزنًا على ضياع ماله فى البورصة والابن لم يتعد الثلاث سنوات، فعاش مع والدته والتحق بكلية التجارة، ومنها إلى معهد التمثيل مع أصدقاء دفعته حسن مصطفى، هادي الجيار وأحمد زكي، واضطر للعمل خلال فترة دراسته الجامعية فى الحسابات بمستشفى أبو الريش لينفق على نفسه ويساعد والدته على المعيشة، الا أن عشقه للتمثيل كان طاغيًا على الوظيفة التى تركها.

بمبة كشر كانت البداية



بدأ يونس شلبى مشوار الفن بأدوار ثانوية فى بعض الأفلام وقد حصره المخرجون فى أدوار الابله أو الغبي، وكانت أول أدواره حين اختاره المخرج حسن الإمام في دور بفيلم "بمبة كشر"، وبعدها وصلت أفلامه إلى 70 فيلمًا منها: ريا وسكينة، احنا بتوع الأتوبيس، شفيقة ومتولي، محطة الأنس، مخيمر دايما جاهز، العسكري شبراوي، الكرنك، رجل في سجن النساء، نعيمة فاكهة محرمة، المخبر، عليش دخل الجيش، شلة الأنس، الشاويش حسن وغيرها.

يونس شلبي وسعيد صالح

قدم يونس شلبي أدوارًا مسرحية متميزة لاقت نجاحًا جماهيريًّا؛ فقدم مدرسة المشاغبين التي استمر عرضها أربع سنوات في أول أدواره على المسرح كوجه جديد في دور الطالب اللى ما بيجمعش، تبعها تقديم مسرحية العيال كبرت، قصة في الحي الغربي، الصول والحرامي، فلاح في مدرسة البنات، حاول تفهم يا ذكي وغيرها.

رشح في المسرح لمسرحية زقاق المدق وقبل العرض اختلف مع المنتج سمير خفاجي وتطور الشجار بينهما لدرجة أن خفاجي صفعه على وجهه مما سبب أزمة كبيرة ليونس وتدخلت نقابة الممثلين لحل النزاع.



بعد نجاحه في المسرح والسينما، اتجه يونس شلبي إلى الدراما فشارك بأدوار كوميدية فى العديد من المسلسلات بلغت 25 مسلسلًا منها: دور حيرم الذي يعتبره أقرب الأدوار إلى قلبه فى مسلسل عيون مع الفنان فؤاد المهندس، مسلسل عودة الروح مع صلاح ذو الفقار، وكسبنا القضية، مطلوب عروسة مع أحمد بدير، أحلام مؤجلة، أنا اللي أستاهل، والمسلسل الرمضاني الشهير بوجي وطمطم الذي قدمه طوال ست سنوات مع رحمي والفنانة هالة فاخر.

الفنان يونس شلبى



عن متعته فى التمثيل على خشبة المسرح يقول يونس شلبى:أحببت المسرح منذ كنت طفلا في المدرسة وكنت في فريق التمثيل في الإعدادي والثانوي، فالمسرح هو حياتى لكنه الآن فقد قيمته ثم جاءت مرحلة معهد الفنون المسرحية حيث التقيت بأستاذي الفنان نبيل الألفى الذى وقف بجانبى حتى أنه كان يشركني في مسرحياته وأنا ما زلت طالبا فقدمت معه مسرحية " الغول" في بطولة جماعية، لتأتي بعدها مرحلة مسرحية مدرسة المشاغبين وأنا بالسنة الرابعة بالمعهد، وكانت فاتحة خير علي وعلى كل زملائي المشاغبين.

يونس شلبى وشخصية بوجى



وفي تعليق للفنان يونس شلبى على أصحاب الفضل عليه قال: أدين بالفضل إلى الممثل القدير صلاح السعدني حيث رشحني للمخرج جلال الشرقاوي وقال له وقتها: شاهدت ممثل في مسرح الجيب مشواره جيد وأداؤه مميز، وما أن ذكر اسمي حتى قال له الشرقاوي: إنه تلميذي بالمعهد، فكان فاتحة خير علي وعلى معظم زملائى الذين شاركونى فى المشاغبين.

نهاية مع السكر والقلب المفتوح