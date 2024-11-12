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ثقافة وفنون

تفاصيل الظهور الأخير للراحلة ناهد رشدي في مسلسل نقطة سودة

ناهد رشدي، فيتو
ناهد رشدي، فيتو

ظهرت الفنانة الراحلة ناهد رشدي في أولى حلقات مسلسل نقطة سودة التي انطلقت مساء أمس على منصة شاهد الرقمية.

ويعد هذا هو الظهور الأخير للفنانة ناهد رشدي التي رحلت عن دنيانا مؤخرًا، والتي تجسد خلال المسلسل شخصية والدة أحمد مجدي في المسلسل وزوجة أحمد بدير، وهي أم حنون وزوجة تحترم زوجها الذي يعتبر كبير عائلة السيوفي.

ولقد أهدى صناع مسلسل نقطة سودة عملهم الفني إلى روحها هي والفنان الراحل أشرف عبد الغفور.

حيث خصص صناع المسلسل بداية الحلقة الأولى من "نقطة سودة" للإهداء الذي تم تقديمه إلى الفنانين الذين شاركوا في هذا المسلسل قبل رحيلهم عن دنيانا.

 

أبطال مسلسل نقطة سودة

 يشارك في مسلسل “نقطة سودة” نخبة من الفنانين، على رأسهم: أحمد فهمي، أحمد مجدي، أحمد بدير، سماح أنور، وفاء عامر، نضال الشافعي، ناهد رشدي، ناهد السباعي، سارة سلامة، هدى الإتربي، أحمد خالد صالح، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

 

شخصيات أبطال مسلسل نقطة سودة

 وتدور أحداث العمل حول عائلة السيوفي، وتقدم الفنانة ناهد السباعي في المسلسل شخصية منال السيوفي، وتسعى خلال أحداث المسلسل للانتقام وتشعر دومًا أنه لا يوجد أحد يحبها خاصة والدتها وشقيقها الذي يقسو عليها، أما أحمد فهمي فيقدم شخصية عمر السيوفي، ويقدم الفنان أحمد بدير شخصية مختار السيوفي الذي يواجه العديد من التحديات للحفاظ على عائلته وشركته من شقيقه فريد الذي يتصف بالتهور. 

أما سماح أنور فتجسد شخصية سميرة وهي تسعى للانتقام من مختار الذي يجسد شخصيته الفنان “أحمد بدير”، ويقدم نضال الشافعي شخصية صلاح الذي يسعى لاكتساب حب الجميع كما أنه يتمنى أن تتدمر عائلة السيوفي التي ينتمي لها عمر “أحمد فهمي” ومنال “ناهد السباعي”، بينما تقدم الفنانة سارة سلامة شخصية فيروز منتصر وهي شخصية طموحة ومتطلعة، أما أحمد مجدي فيقدم شخصية علي السيوفي وهو شخصية جبانة تخشى المواجهة ولكنه مع الوقت يتحول.

 

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